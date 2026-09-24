El XXXII Memorial Adolfo Pedrido reúne este sábado en Fexdega a dos centenares de ajedrecistas

Ángel Vilas, Carlos Coira y Manuel Suárez presentaron esta mañana una nueva edición del Memorial Adolfo Pedrido cedida

Vilagarcía acoge este sábado en Fexdega la XXXII edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, coorganizado por el CX Fontecarmoa y la Fundación de Deportes. El concejal Carlos Coira y el directivo del CX Fontecarmoa y secretario de la Federación Gallega, Ángel Vilas, acompañados por Manuel Suárez, director del torneo, presentaron el evento que vuelve a contar con dos competiciones: el Open Internacional Absoluto y el torneo del Circuito Gallefo de Promoción.

El evento sénior cuenta con casi noventa jugadores inscritos y es valedero para el ranking ELO Fide, además cierra el Circuito Gallego Ajedrez 2025. Entre los participantes destaca la presencia del Maestro FIDE Xulio Del Prado (Xadrez Ourense) y del Maestro Internacional Julio Suárez (CX Fontercamoa), que aspiran a recoger el testigo del Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov, ganador de la última edición.

Diego Espiñeira, que ya es campeón del Circuito Gallego, Iago Fernández, Alexander Zambrano (CXF) y Jose Sande son otros de los favoritos de un campeonato que reparte premios en metálico para los cinco primeros clasificados: 300 euros, 200, 150, 120 y 60 respectivamente. También hay trofeos y recompensas por puesto, tramos de ELO, categoría femenina y veteranos (mayores de 55 años). Comenzará a las 11 horas y se juega por sistema suizo a 8 rondas. Aparte de la logística, la Fundación colabora con una dotación económica de 1.000 euros. Vilas también agradeció de la colaboración de los patrocinadores privados.

De forma paralela se disputa la prueba del Circuito Galego de Promoción en las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14, para los que figuran inscritos 87 jugadores en estos momentos. Se disputan a siete rondas y es la decimoprimera de las catorce pruebas del calendario, que empezó en octubre y finalizará el penúltimo sábado de noviembre también en Vilagarcía, con la disputa del Open McDonalds.

Asier Cores (CXF) lidera el circuito en la categoría Sub 8. en la que su compañero de club Miguel Briones marcha quinto. Telmo Vicente (Xadrez Rianxo) ocupa la tercera posición en Sub 12, con Lois Roo (CXF), quinto. Aldara Cores, también del club vilagarciano, marcha séptima en Sub 14 y segunda en categoría femenina.

El Memorial Adolfo Pedrido volverá a repartir muchos regalos entre los participantes y el club anfitrión estará representados por más de 60 jugadores entre los dos torneos. La entrega de premios será a las 20 horas en Fexdega.