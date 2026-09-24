El Ribadumia llega al derbi con el Villalonga en línea ascendente

Pedro Giménez se saca un centro en el último partido en A Senra Aitana Vidal

El Ribadumia jugará el domingo por tercera semana consecutiva en A Senra. El equipo de Fran Blanco recibirá al Villalonga en el primer derbi de la temporada en Preferente (18 horas), al que llega con la moral alta tras ganar al Porriño a última hora gracias a un gol de Dela a la salida de un córner. “Lo más positivo es que seguimos creciendo tanto ofensiva como defensivamente”, explica el técnico. Su equipo suma 4 puntos, pero Blanco se queda con que “en todos los partidos hemos sido competitivos”, pese a las numerosas bajas que asolan a la plantilla.

Matthew fue operado con éxito de rotura del ligamento cruzado, mientras que Nico Fariña, Jony, Lucas Gallego y Félix no pudieron jugar el domingo por lesión. Además, Martiño, Lucas y el capitán Cheri, que está en el último tramo de su proceso de recuperación.

Matthew fue operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en pretemporada cedida

“La primera media hora se acerca mucho a lo que buscamos en cuanto a juego. Creo que generamos ocasiones suficientes para ganar el partido. Aunque tuvimos que esperar al 94, el equipo no dejó de buscar la victoria hasta el final y trabajando muy duro en defensa para mantener nuestra primera portería a cero”. Y lo hizo ante un Porriño que está llamado a pelear por la zona alta.

En A Senra ya están en modo derbi. Reciben a un Villalonga herido tras caer en casa con el Arnoia. “Va a ser un partido con muy buen ambiente en la grada, de los que más gusta ver en casa y está claro que controlar el factor emocional va a ser fundamental”, reconoce el entrenador local.

“Vamos a buscar ser nosotros mismos y jugar con la misma personalidad de estas tres jornadas independientemente de quién tengamos enfrente, sabiendo que el Villalonga acabó la temporada pasada en una dinámica ascendente, este verano se reforzó con jugadores importantes para dar un salto de calidad al equipo y tiene un gran potencial ofensivo, por lo que vamos a tener que estar muy concentrados todo el partido”.