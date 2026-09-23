Siete meses después llegó la derrota del Portonovo, “inmerecida”

Minso Vidal fue galardonado por la Real Federación Gallega de Fútbol el sábado en Lugo durante las jornadas “Día do Adestrador” RFGF

El Portonovo cayó el domingo en Calabagueiros ante el Barco 23 partidos después. El equipo de Minso Vidal no conocía la derrota desde el pasado 15 de febrero, cuando fue superado por el Pontevedra B en Preferente. Desde ese momento inició una extraordinaria dinámica que le llevó a finalizar subcampeón de liga, ascender en el play-off y conquistar el título de la Copa Diputación. Esta temporada en Tercera alargó la racha, al empatar en Somozas y vencer al Arenteiro en Baltar, pero el domingo en el último minuto en Valdeorras encajó un gol que le dejó sin puntuar siete meses después.

“Fue una derrota difícil de digerir porque no merecimos perder”, explica Minso. “En la primera parte fuimos superiores, les quitamos la pelota y contrarrestamos su juego directo. En la segunda empezaron a acumular mucha gente en la última línea y nos empataron”. Fue entonces cuando el técnico visitante movió ficha con los cambios para ir a por el partido. “Empezamos a tener la pelota otra vez. Lo normal hubiese sido el empate o incluso una victoria porque tuvimos opciones para el 1-2, pero en una contra en la última jugada nos marcaron el 2-1”, lamenta Minso. “Fue una lástima porque es un viaje largo y es un partido de mucho desgaste. Nos faltó experiencia para gestionar ciertos momentos. Es algo que sabíamos que nos podía pasar porque tenemos una plantilla joven. Esto es parte del proceso para madurar”.

En el vestuario los jugadores han pasado página y ya piensan en desquitarse el domingo por la tarde en Baltar (18 horas) ante el Silva. “El equipo está con ganas y buena actitud. Nos espera un rival parecido al Barco, con un fútbol rocoso y reactivo”, donde las transiciones y el balón parado son las mejores armas de los coruñeses. “Lo sucedido el domingo nos tiene que servir de ejemplo para competir mejor”, comenta el entrenador de Sanxenxo, que fue premiado el fin de semana por la Real Federación Gallega de Fútbol en una nueva jornada del “Día do Adestrador” celebrada en el Auditorio Xunta de Galicia en Lugo. Minso fue reconocido por su ascenso la pasada temporada.

Asamblea importante

La directiva del Portonovo convoca a sus socios a una asamblea general ordinaria que se celebra el domingo por la mañana, a las 11.30 en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda. El orden del día recoge hasta ocho puntos a tratar. La lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, el informe del balance de la temporada pasada, la aprobación de las cuentas, la presentación del proyecto deportivo y del presupuesto para el presente curso, así como el presupuesto.

También se efectuarán los cambios en la directiva. En principio está previsto que el actual presidente, Óscar García, deja el cargo para continuar como directivo. Y que el vicepresidente Silveiro González pase a ser el máxima mandatario. Habrá ruegos y preguntas y la directiva exigirá que no se reproduzcan cánticos ofensivos en los partidos, algo que preocupa mucho al técnico y afecta a su trabajo y a la imagen de la entidad.