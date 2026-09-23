Juampa: “El objetivo del Boiro tiene que ser estar en puestos de play-off”

Boiro vs Arosa MONICA VILA

Juampa Barros (25/03/1994) afronta su segunda temporada consecutiva en las filas del Club Deportivo Boiro tras su regreso a casa la pasada campaña. El atacante, que anotó uno de los goles más destacados de las primeras jornadas ligueras, es uno de los veteranos del combinado de José Tizón, que este año apunta a ser uno de los candidatos a ocupar la zona noble.

¿Cómo se encuentran tras la victoria ante el Silva?

La verdad que muy contentos, ilusionados, motivados, felices... tendría que decirte un montón de cosas para bien. Hay que tener los pies en el suelo y saber que esto es muy largo. Hay buenos equipos y si queremos estar ahí arriba vamos a tener que mantener el ritmo. Las sensaciones en cuanto a juego son muy buenas, nos encontramos muy a gusto, pero tenemos que seguir así porque podemos estar ahí arriba.

¿Qué sensación tienen en el vestuario con el equipo que están construyendo?

Sobre todo ilusionantes, de que después de estas tres jornadas vemos que podemos entre todos hacer un año bonito en el que el club pueda lograr un gran objetivo. El equipo cree que podemos estar ahí arriba a pesar de que se hicieron muy buenas plantillas. Para mi la Tercera de aquí es la más fuerte de España. Estamos seguros de lo que podemos hacer.

La directiva hizo un gran trabajo con la plantilla, somos un equipo muy competente

Vuelven este domingo a Barraña para medirse a todo un Villalbés, ¿qué partido esperan vivir?

Bueno, va a ser un partido muy disputado y difícil. El Villalbés se reforzó muy bien y arrancó también con fuerza estas tres primeras jornadas. Vienen con una dinámica muy positiva y nosotros tenemos la fortaleza de que volvemos a nuestro campo con nuestra gente después de tres victorias, que da más confianza. Vamos a darlo todo para seguir con la racha.

Y una afición incansable que les acompañó fuera del Municipal de Barraña...

Sí. A mi no me sorprende porque ya conocía a los aficionados del Boiro. Llevan muchos años acompañando al equipo, es un ejemplo para el fútbol gallego. Espero que sigan ahí y ojalá podamos regalarle una temporada bonita en Barraña porque se lo merecen.

Juampa durante el amistoso ante el Arosa MONICA VILA

¿Llegan con una presión extra al partido en Barraña?

No lo siento así. Creo que todo lo contrario. Llegamos más liberados, tranquilos después de dos porterías a cero que es algo a destacar. Sí que llegamos con mucha exigencia e ilusionados porque tenemos ganas de que toda la afición se vaya contenta y nosotros sigamos con este nivel que es lo que tenemos que hacer.

¿Cómo ve a la plantilla?

Se hizo un gran trabajo, tenemos un equipo de gente joven con proyección que está en un buen momento para darlo todo y llevarnos los tres puntos.

Tiene mérito mantener el bloque defensivo y mejorar las carencias en ataque...

Sí. Se hizo en todos los sentidos una muy buena plantilla y se trabajó muy bien en la pretemporada. Las sensaciones de juego son muy buenas. Somos un equipo muy generoso en los esfuerzos, con gente ilusionada que mezclada con un par de veteranos que somos, pues damos ese toque de madurez para que la gente joven tire para arriba, están en el mejor sitio posible.

Decía Tizón antes de empezar la temporada que el paso adelante pasa por el play-off, ¿lo ven posible?

Sí. Hicimos un equipo muy competente y estar arriba tiene que ser el objetivo. Tanto el presidente como el resto de directiva lo están haciendo muy bien y quieren hacer crecer el club. Como jugadores tenemos que dar el 200% de nosotros para que el club siga creciendo, porque lo que se merece es intentar jugar ese play-off e intentar ascender.

Nuestra afición es un ejemplo para todo el fútbol gallego, ojalá regalarles una buena campaña

No es fácil quedar entre los cinco primeros...

Sí. Hay muchos equipos que se reforzaron muy bien con plantillas competitivas. Va a ser difícil, tenemos el ejemplo del Compostela y el Arosa el año pasado, que hasta el último momento no se decidió. Si queremos estar arriba tenemos que mantener esa exigencia de victorias, pero lo podemos conseguir.

A nivel personal, ¿qué objetivos se marca?

Estoy contento, intentando ayudar al equipo, que es mi primer objetivo. Ayudar a ser mejores a mis compañeros.

¿Qué tendría que pasar para que al final de la temporada dijese que fue un gran año?

Pues llegar a jugar el play-off y si puede ser pues ascender. Pero sabemos que hay rivales de mucho nivel, plantillas muy largas que se reforzaron muy bien, y es que como decía, para mi la Tercera RFEF de Galicia es la más fuerte de toda España. Nos tocará enfrentarnos a rivales muy duros que pelearán por lo mismo. Sabemos que tenemos una buena plantilla y vamos a pelear por todo. Al final, el año pasado nos quedamos a nada de jugar ese ansiado play-off de ascenso y creo que nos lo merecemos.

La veteranía

Juampa Barros ya militó en las filas del Club Deportivo Boiro hace una década, concretamente en la temporada 2016/2017, cuando el argentino tenía 22 años. Por aquel entonces, el combinado boirense militaba en Segunda División. Nueve años más tarde, Juampa regresó a la que un día fue su casa para ponerse a las órdenes de Tizón.

Es uno de los veteranos del equipo, ¿cómo enfrenta este papel?

Tengo bastante ambición, creo que me queda tiempo en el fútbol, y sobre todo en este club que confió en mi y este año espero ayudarles a conseguir el objetivo porque se lo merecen.