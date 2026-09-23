Jéssica Bouzas pone por delante a España ante Kazajistán

Jéssica Bouzas cumplió los pronósticos ante Zhiyenbayeba y se regaló una victoria el día antes de su cumpleaños RFET

Jéssica Bouzas pone por delante a España en la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup ante Kazajistán. La vilagarciana se impuso a Sonja Zhiyenbayeba por un doble 6-2 en Shenzhen (China) en un partido en el que hizo valer su superioridad de juego y de ranking. Y es que la gran dificultad del duelo era la de jugar con la presión de ser favorita y no verse soprendida por una jugadora de 20 años que es la número 384 del mundo. Zhiyenbayeba, acostumbrada al circuito ITF, donde ganó el mes pasado en W75 de Ourense y el W35 de Vigo, quería reivindicarse en un gran escenario. Pero la gallega, que mañana cumplirá 24 años, no le dio opción. Hizo un partido perfecto al saque, jugando con muchos primeros servicios y sin cometer dobles faltas.

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Además empezó con un break en un largo juego inicial. Jéssica fue solventando con seguridad sus turnos de saque en el primer set, lo que le dio confianza para ir cogiendo sensaciones en pista. Presionó al resto y consiguió un segundo break para encarrilar el primer set. Con 5-1 Bouzas Maneiro se puso 0-40, pero desaprovechó sus tres oportunidades al resto para ganar el primer set, que tuvo que cerrar con su saque, otra vez sin problemas. En media hora se apuntó la primera manga, en la que ganó 30 de los 50 puntos que se libraron. Animada desde el banquillo por la capitana Carla Suárez y por sus compañeras de selección y su entrenador Róber Ortega desde el box de España.

La kazaja volvió de vestuarios con la intención de ser más agresiva en su juego en el segundo set. Por primera vez en el partido se puso por delante al ganar su saque de inicio, después de que Bouzas Maneiro no pudiese aprovechar una oportunidad de break. En su quinto turno de saque, Jessi siguió mostrándose superior, tanto con primeros como con segundos, sin que su rival tuviese opción a restar con comodidad y presionarla. La arousana se apuntó el juego y puso el foco en conseguir su primera ruptura de la segunda manga. Y logró. Consiguió una ventaja de 0-40 y no se precipitó, esperando que llegase el error de su rival. Con 2-1 arriba, el partido empezó a ponerse de cara porque el guión seguía el camino deseado. Jessi jugó su mejor juego del partido al saque, que cerró con un "ace".

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La vilagarciana estaba desatada, su juego fluía y la kazaja siguió cometiendo errores con su derecha. Jessi volvió a ponerse 0-40 y se llevó otro juego con un revés cruzado con mucho ángulo. Tras encadenar trece puntos consecutivos, la española mandaba el 4-1 en el marcador en el segundo set. Sólo quedaba rematar la faena. Y lo hizo, pese a que Zhiyenbayeba subió su nivel, cuando ya era tarde y la arousana estaba plena de confianza. Jessi fue fiable, cumplió los pronósticos y acerca a España a semifininales de la copa del mundo 18 años después.