Jéssica Bouzas: "Es un privilegio poder representar a tu país"

Jéssica Bouzas vuelve a representar a España en las fases finales de la copa del mundo de tenis femenino que se celebran en China RFET

Jéssica Bouzas disputa hoy con la selección española la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup, la copa del mundo del tenis femenino. El equipo que capitanea Carla Suárez se enfrenta a Kazajistán a partir de las 11 horas (Teledeporte) en la ciudad china de Shenzhen. En semifinales espera ya el viernes Chequia, que ayer ganó 2-0 a Gran Bretaña con los triunfos en individuales de Marie Bouzkova y Linda Noskova sobre Sonay Kartal y Katie Boulter.

La vilagarciana llega a esta gran cita con sensaciones encontradas tras una temporada "de cambios", en la que ha tenido que "adaptarse y ajustarse" a todo lo que le ha ido pasando". Su balance este año es de 19 victorias y 26 derrotas, por lo que se ha visto relegada al puesto 93 del ranking mundial.

"Estoy muy contenta e ilusionada de estar aquí de vuelta. Es un privilegio jugar con la selección y poder representar a tu país", comentó Bouzas Maneiro en las horas previas a esta fase final. El pasado año ya fue una pieza clave para Carla Suárez, sobre toda en la fase de clasificación celebrada en Ostrava, donde España ganó a Chequia, con una victoria de la arousana sobre Linda Noskova, y a Brasil, con triunfo de Bouzas ante Beatriz Haddad Maia. En la fase final celebrada también en Shenzhen, las españolas cayeron en cuartos ante Ucrania, ya que Jessi no pudo con Marta Kostyuk ni Paula Badosa con Elina Svitolina.

La vilagarciana quiere celebrar su cumpleaños clasificando a España a semifinales 18 años después RFET

Esta vez la selección se presenta sin Badosa, por lo que Cristina Bucsa es la número uno del equipo. La cántabra está haciendo un gran año. El sábado logró su noveno título WTA en dobles en la ciudad mexicana de Guadalajara, desde donde viajó a China. Llegó en las últimas horas y apenas ha tenido tiempo para aclimatarse, pero se espera que juegue uno de los partidos de individuales. El otro apunta a la gallega. Una vez que Kaitlin Quevedo, que el fin de semana logró su primer título WTA en São Paulo, tras vencer en la final a la tenista argentina Nadia Podoroska, no llegará a tiempo para la eliminatoria de hoy. Y es que su viaje se ha convertido en una odisea. No pudo salir de São Paulo hasta lunes debido a las intensa lluvias. El vuelo es de 12 horas a Doha. Allí hace escala durante un tiempo para tomar otro avión a Hong Kong (un vuelo de 8 horas). Y después aún tiene que trasladarse a la ciudad de Shenzhen.

Quevedo, que ahora ya es la número 73 del ranking mundial, está en gran forma, como demostró en Sao Paulo, donde Jéssica perdió en primera ronda. Pero las circunstancias la dejan fuera de la eliminatoria, por lo que todo hace indicar que Carla Suárez alineará a la vilagarciana. "Estoy preparada para ayudar en todo lo que esté en mi mano, tanto dentro como fuera de la pista", explica la joven de Vilagarcía, que mañana cumplirá 24 años. "El año pasado estas finales fueron un aprendizaje para mí y ahora me siento más preparada".

En su tentativa de alcanzar una semifinales que España no saborea desde el año 2008, Jéssica Bouzas estará acompañada por Sara Sorribes, que ejerce de segunda capitana, y Marina Bassols, además de las citadas Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo. Enfrente estará Kazajistán, debilitada por la ausencia de la número uno mundial Elena Rybakina, reciente campeona del US Open. Las kazajas formarán con Yulia Putintseva (número 79 del ranking mundial), Sonja Zhiyenbayeba, Zhibek Kulambayeba, a la que Jessi ganó en el único precedente, y Anna Danilina.