Os Ingleses RC, listo para su desafío en División de Honor B

El equipo lleva trabajando desde el mes de julio para llegar en la mejor condición posible a la competición Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC ultima su preparación para estrenarse el sábado en División de Honor B. El equipo vilagarciano viaja a Asturias para medirse a las 17 horas en el campo del Naranco al Real Oviedo, uno de los cuatro rivales confirmados que tendrá en la primera fase de la competición en el grupo D. A la espera de una resolución del CSD que permita la inscripción del Gijón, que hasta la temporada pasada estaba conveniado con Belenos, el CR El Salvador de Valladolid DHB, el Kaleido Universidade de Vigo y el CRAT Coruña completan el grupo cuyo ámbito geográfico es el noroeste de España (Galicia, Asturias y Castilla y León).

La primera fase de liga regular acabará el 22 de diciembre. La categoría está integrada por 30 clubes, divididos en tres grupos de ocho equipos y el de Os Ingleses, que con toda probabilidad será solo de seis, una vez que las Federación permitió que Rugby Aranda y Pasek Belemos pasasen al grupo A junto a Cormorán de Santander y a los equipos vascos.

Una vez concluida la primera fase, los tres primeros clasificados de los grupos A, B y C, junto con el primer clasificado del Grupo D, accederán al Grupo Ascenso a División de Honor Élite, formado por diez equipos que competirán en una liga a una sola vuelta. El resto jugarán por evitar el descenso, arrastrando los puntos de la primera fase. La permanencia "será cara", reconoce el técnico del Os Ingleses David Lema. Y es que de los seis equipos de su liga, tres perderán la categoría y otro jugará el play-out. "Vamos a jugar finales desde el primer día", asume el entrenador.

Os Ingleses lleva preparándose desde julio para el reto, con la llegada del preparador físico Javi Carballo al cuerpo técnico. "Empezamos antes con el trabajo físico porque lo necesitamos en esta categoría. La diferencia técnica con el salto de categoría no es muy grande, pero sí el ritmo de juego", explica Lema, que maneja una plantilla más corta que la temporada pasada. "Está formada por jugadores muy implicados", la mayoría muy jóvenes (sub 20 y sub 23). No continúan piezas importantes del vestuario, referentes y capitanes, como Iguana, por motivos laborales, Roberto, retirado, o Gambita, cuyos problemas físicos le obligan a colgar las botas. "Son bajas que vamos a notar bastante", reconoce el técnico.

Los jugadores de Os Ingleses RC durante la sesión de entrenamiento de ayer en el estadio de Fontecarmoa Gonzalo Salgado

En el capítulo de incorporaciones, desde el equipo M18 promocionan Mateo y Sergio. Desde el CR Ferrol llegan el experimentado Luis, que ya jugó en la categoría, y David Ríos. A los que se suma el zaguero Tornike Tegetasvhill, "Toko", internacional georgiano afincado en Ribeira y que procede del Barbanza. "Una incorporación importante", reconoce Lema. También regresan al club Emilio y Ramón Parada, tras completar su etapa formativa en Mareantes, y Pablo Collazo tras su Erasmus en Italia, donde también estuvo jugando.

Además, Os Ingleses está pendiente de recuperar a varios jugadores que, por diferentes motivos, no van a poder iniciar la liga. Son los casos de los lesionados Gala y Brea, y de Marcos, en su caso por razones laborales. Continúan en el equipo Álvaro, Biris, Cilin, Fran, Padín, Rianxo, JJ, Hache, Prado, Piraña, David, Manuda, Amardo, Roxo, Chuco, Javi Amor, Javi Torres, Gabi, André, Samu, Manolito, Antón y Sergio Peón.

Lema está convencido de que su equipo puede competir de tú a tú con los dos rivales gallegos, a los que conoce bien, mientras que de los otros rivales explica que el CR El Salvador "es la base de unos de los mejores equipos de España, sabemos que van a tener muchísimo ritmo de juego". En cuanto a Oviedo, el primer escollo, "es parecido a nosotros, suele ser muy fuerte en delantera". Si bien Os Ingleses ha implementado cambios en su estilo de juego este verano, sobre todo en defensa, para adaptarse a la categoría. "A Gijón no lo tenemos tan controlado, pero conozco a su entrenador y sabemos que trabaja con gente joven y le gusta el juego dinámico a la mano".

Cada jugador se paga su ficha

Os Ingleses ha encontrado bastante respaldo en la campaña de socios que lanzó este verano. "Tenemos unos 120 ya, muchos de ellos han querido sacar el carnet de socio protector", explica Lema. Y es que se puede ayudar al club sumándose a la masa social por 40 euros y también existe la posibilidad de pagar 100, opción pensada para empresas y negocios que ha tenido "una gran acogida". Todas las semanas "siguen entrando nuevos socios" y se espera que la cifra aumente con el estreno liguero en casa ante el San Salvador pucelano la próxima semana.

Este apoyo es básico para hacer frente a los gastos de la competición y cuadrar el presupuesto de un equipo completamente amateur. Tanto es así, que los jugadores siguen pagando su licencia (305 euros al año) para poder defender la camiseta de Os Ingleses y llevar el nombre de Vilagarcía por el noroeste peninsular. "Hemos aumentado los patrocinadores que, sumada a la parte institucional, nos van a permitir no tener problemas a nivel económico".

Mareantes será el filial

No será la primera vez que Os Ingleses compita fuera de Galicia, ya que estuvo en Primera Nacional en etapas anteriores, que era el tercer escalón del rugby español con un ámbito geográfico por el noroeste de España. Incluso el equipo vilagarciano llegó a jugar la fase de ascenso a División de Honor B, cuando esta era la segunda categoría, en el año 2014, cayendo ante el propio C.R. El Salvador B.

La reestructuración de las competiciones en 2025, con la creación de la División de Honor Élite, formada por diez equipos, justo por debajo de la División de Honor (también 10 equipos), ha permitido aumentar el número de participantes en la tercera categoría nacional, de la que vuelve a formar parte el club vilagarciano fundado en 1988 y que tendrá esta temporada al Mareantes como filial. A la espera de resolver trámites burocráticos para que Os Ingleses pueda echar mano de jugadores del club pontevedrés cada fin de semana.