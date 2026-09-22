Los británicos Mark Ceban y Daniella Britton se estrenan con victoria en el J300 de Sanxenxo
Arrancó el cuadro final del evento del tenis júnior más importante de España, que se celebra durante toda la semana en las pistas del CCD Sanxenxo
El ITF World Tennis Tour Juniors Sanxenxo comenzó a disputar su cuadro final en las pistas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, cumpliendo el programa deportivo al completo. Aprovechando las excelentes condiciones meteorológicas, con un sol brillante y caluroso, el dermatólogo Pablo López impartió una charla en las instalaciones de La Cultural bajo la ponencia “Protege tu piel, Juega al Máximo”, hablando de fotoprotección y lesiones dermatológicas en los jugadores y jugadoras de tenis, “siendo la piel la mejor aliada en la pista¨.
En el aspecto deportivo, destacó el triunfo en el cuadro masculino del británico Mark Ceban, cabeza de serie número uno, que venció al español Darío Ruiz por 6-2 y 6-1. El segundo máximo favorito, el italiano Simone Massellani, también metió en segunda ronda al ganar al noruego Nikolai Shibani (4-6, 6-1 y 6-2). También avanzó su compatriota Matteo Gribaldo (5-7, 6-4 y 6-3 al rumano Vlad Secara). En cuanto a los españoles, se despidieron Aleix Galindo, Javier Ballester, Julen González, Andrés Pereiro y César De Vena. No así el sevillano Adolfo Abascal, que superó al italiano Davide Ciaschettti, por 6-3 y 6-2.
En el cuadro femenino, la británica Daniella Britton se estrenó con victoria ante la española Carla Vázquez por 7-6 y 6-4. Excelente ambiente en las pistas de Nantes, que acogen el evento hasta el domingo, con acceso libre y gratuito para el público.