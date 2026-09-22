Los británicos Mark Ceban y Daniella Britton se estrenan con victoria en el J300 de Sanxenxo

Las pistas de Nantes acogen el evento esta semana, con acceso libre y gratuito para el público jUAN

El ITF World Tennis Tour Juniors Sanxenxo comenzó a disputar su cuadro final en las pistas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, cumpliendo el programa deportivo al completo. Aprovechando las excelentes condiciones meteorológicas, con un sol brillante y caluroso, el dermatólogo Pablo López impartió una charla en las instalaciones de La Cultural bajo la ponencia “Protege tu piel, Juega al Máximo”, hablando de fotoprotección y lesiones dermatológicas en los jugadores y jugadoras de tenis, “siendo la piel la mejor aliada en la pista¨.

En el aspecto deportivo, destacó el triunfo en el cuadro masculino del británico Mark Ceban, cabeza de serie número uno, que venció al español Darío Ruiz por 6-2 y 6-1. El segundo máximo favorito, el italiano Simone Massellani, también metió en segunda ronda al ganar al noruego Nikolai Shibani (4-6, 6-1 y 6-2). También avanzó su compatriota Matteo Gribaldo (5-7, 6-4 y 6-3 al rumano Vlad Secara). En cuanto a los españoles, se despidieron Aleix Galindo, Javier Ballester, Julen González, Andrés Pereiro y César De Vena. No así el sevillano Adolfo Abascal, que superó al italiano Davide Ciaschettti, por 6-3 y 6-2.

En el cuadro femenino, la británica Daniella Britton se estrenó con victoria ante la española Carla Vázquez por 7-6 y 6-4. Excelente ambiente en las pistas de Nantes, que acogen el evento hasta el domingo, con acceso libre y gratuito para el público.