El CD Boiro regresa el domingo a Barraña como líder de Tercera

Varios jugadores del CD Boiro rodean a Agulló en el partido del pasado sábado en A Grela Patricia G. Fraga

Una década después, el CD Boiro lidera la Tercera gallega. El equipo que entrena José Tizón es el único de la categoría que cuenta por victorias sus tres primeros partidos, por lo que está en lo más alto y firma un inicio liguero perfecto. El sábado asaltó el campo de A Grela con goles los delanteros que fichó este verano, Óscar González y Juan Cambón. Ha marcado siete en lo que va de liga y encadena dos porterías a cero.

El equipo de Tizón mantiene la solvencia defensiva de la pasada temporada y ha mejorado su caudal ofensivo. De ahí sus tres primeras victorias. El domingo el equipo boirense regresa a casa, ya que podrá jugar al fin en Barraña, una vez que el campo ha mejorado tras haber sido tratado de un hongo. Y enfrente tendrá al Racing Vilalbés, que es segundo con 7 puntos, por lo que estará en juego la primera plaza a partir de las 18 horas. Se espera que la afición se vuelque, ya no sólo por la buena marcha del equipo, sino también por el estreno esta temporada en Barraña. Desde el club hacen un llamamiento a la masa social para que no falte al reencuentro con Barraña.

La nueva victoria del CD Boiro hace que dos de sus futbolistas vuelvan al once ideal de la jornada de la liga “Fantasy”, el un juego online puesto en marcha por O Club y el medio digital Non Vale Furar. Se trata del defensa Kike Vidal (11 puntos) y del delantero pucelano Óscar González, que contabilizó 10 puntos. Uno más que su compañero de equipo Juan Cambón, que obtuvo la mejor puntuación del equipo de Diario de Arousa, que sólo pudo sumar 31 puntos tras repetir alineación, ya que las derrotas del Céltiga y del Portonovo influyeron negativamente.