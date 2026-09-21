El Unión Asados reaccionó a tiempo ante el colíder Umia

Los jugadores del Umia celebran uno de los goles que marcaron ante el Unión, aunque no fueron suficientes para sumar una tercera victoria seguida Aitana Vidal

El campo de A Bouza acogió en la matinal del domingo el duelo estelar de la tercera jornada del grupo V de Primera Futgal, en el que el líder Umia empató 2-2 contra el Unión Asados, uno de los favoritos a estar en la parte alta por tercer año consecutivo y que no ha empezado con buen pie el campeonato. Nico, de penalti antes del descanso, y Joel Bóveda al inicio de la segunda parte pusieron en clara ventaja a los de Jose Luis Salgueiro, a los que se les hizo un poco largo el partido en el aspecto físico. Los rianxeiros, que con 1-0 enviaron un remate al larguero, reaccionaron con los cambios y encontraron premio en el tramo final. Sergio Nieto y Paulo Cerqueiras anotaron para los de Luisito González, que causaron una buena impresión en Barrantes, aunque todavía no conocen la victoria.

Empatados a 7 puntos en el coliderato con el Umia están el Atlético Combarro, que goléo 5-2 al Flavia, el Arcade, que ganó 2-1 al Campolameiro, y el Marcón, que superó 4-2 al Amanecer en O Carrasco. El equipo de Lino González estuvo con opciones en el partido durante muchos minutos. Se adelantó en el marcador por medio de Ochoa y redujo distancias (3-2) mediada la segunda parte con el tanto de Unai, pero un segundo penalti a favor de los locales le acabó condenando.

Con 6 puntos en el quinto puesto está el San Martín, que encadenó su segunda victoria seguida al golear en Vilaxoán al Sport Team A Estrada (4-0). Los locales monopolizaron la posesión en la primera parte y tuvieron dos ocasiones muy claras por medio de Vázquez y Hugo Abalo. Pero hubo que esperar al segundo tiempo para que llegaran los goles. Abrió la lata Joel Duarte antes de la hora de juego al rematar un centro desde banda. Poco después Carlo provocó un penalti que transformó Hugo Soto, y a partir de ahí el partido ya fue relativamente fácil para los de Pedro Carregal, que mejoraron con los cambios. Víctor y Carlo cerraron la cuenta goleadora de los de Vilaxoán, que visitan al Flavia, penúltimo aún sin puntuar, la próxima jornada.

Otro de los grandes partidos de la jornada lo disputaron en A Ran el Atlético Cuntis y el Cidade de Ribeira (2-2). El equipo de Eduardo Muñiz se puso por delantes dos veces, gracias a Martín y a un gol en propia puerta, pero en ambas ocasiones dieron respuesta los ribeirenses por medio de Abi Romero y Diego López. Los dos equipos suman 5 puntos y siguen invictos.

En el otro derbi barbazano-caldense, el Caldas se impuso en el campo de Vista Alegre al Abanqueiro 1-2 al remontar el gol de Brais Canay en la segunda parte. Para los de David Lázaro marcaron Iván Goldar y Marcos Paz en su primera victoria en liga. Por último, el Cordeiro salvó un punto in extremis en casa ante el Monteporreiro gracias a un gol de Marcos Lorenzo en el minuto 90 (1-1). El equipo de Valga sigue invicto con 5 puntos, a 2 de la cabeza.