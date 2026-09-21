El Sigaltec CLB tira de resiliencia y suma una victoria ante el Rosalía

El segundo enfrentamiento de Copa Galicia que midió a los de Gabín con el Novobasket en el Sara Gómez GonzaloSalgado

El Sigaltec CLB celebró una victoria ante el Ulla Oil Rosalía por un 69-85 en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa Galicia. Los de Luis Gabín se desplazaron hasta Santiago de Compostela con el objetivo de brindar un buen partido a sus aficionados, a pesar de ya no tener opciones en la competición tras las derrotas de los dos duelos anteriores. En los primeros minutos del partido, los de Gabín se mostraron muy sólidos en defensa, a pesar de las dificultades para cubrir a sus tiradores.

En el primer cuarto, el Sigaltec pudo salir bien al contraataque, que era el principal objetivo de los de Gabín, ya que todavía se encuentran en plena preparación para la temporada 26/27, que dará comienzo el primer fin de semana de octubre. Los arousanos militarán de nuevo en Tercera FEB después de conseguir mantener la plaza la pasada campaña.

El Sigaltec conseguía salir muy rápido con balón, y así pudo cerrar los primeros 10 minutos del partido con un electrónico favorable de 17-23. El segundo cuarto fue más igualado, pero el combinado de Luis Gabín anotó con fortuna varios triples que le permitían mantener la ventaja en el marcador del Pabellón de Rosalía.

El final del primer tiempo no fue el deseado por el Sigaltec, que empezó a cometer numerosos errores que permitieron a los locales comenzar a acercarse en el marcador e incluso ponerse por delante en el inicio de la segunda parte. El combinado arousano seguía insistiendo en los contragolpes, pero Rosalía encontraba fortuna a la hora de encestar con cierta facilidad. Así, el segundo cuarto se cerró con un 20-21 que aún mantenía al Sigaltec por delante en el marcador.

Segunda mitad

"Pasamos del 34-44 al 47-44 en apenas cinco posesiones: triple justo sobre la bocina para ir al descanso y en las tres primeras jugadas a la vuelta del vestuario, triple y un tiro libre adicional, falta sobre un tirador y tres tiros libres con otro triple”, lamenta Gabín.

A partir de ahí, el equipo vilagarciano supo reponerse, mejorando su papel defensivo y volviendo a ser determinante el contraataque. De este modo, el encuentro se estabilizó con ventajas cortas para los visitantes hasta el 69-75, momento en el que cerraron el partido con un parcial de 0-10 que abulta el resultado.