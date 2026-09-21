El Ribadumia logra su primera victoria en A Senra ante el Porriño Industrial

Cristian controla un balón durante el partido Aitana Vidal

El CD Ribadumia consiguió su primera victoria de la temporada. El conjunto de Fran Blanco celebró un 1-0 en A Senra ante el Porriño Industrial, y es que un tanto de De la Torre en el último minuto otorgó los tres puntos a los aurinegros, que sufrieron ante un rocoso Porriño.

Durante los primeros minutos el control del partido recaía sobre los locales, siendo muy superiores durante la primera media hora del encuentro, y es que consiguieron mantener el tipo de partido que les interesaba.

La ocasión más clara para los aurinegros la firmaba Cristian, con un disparo que terminaba tocando el palo. En los últimos minutos del primer tiempo al Ribadumia le costaba más llegar al área, pero el Porriño tampoco dejaba grandes ocasiones de peligro en A Senra.

Eloy Fariña defiende un balón Aitana Vidal

Segundo tiempo

Los locales estaban en su mejor momento cuando llegó el descanso del partido, por lo que en la segunda parte el técnico pidió a sus jugadores que continuaran creyendo en el juego que llevaban planteando durante los primeros 45 minutos del duelo.

El cansancio comenzaba a pasar factura en ambos conjuntos, por lo que los técnicos comenzaron a mover sus respectivos banquillos en busca de los tres puntos. A pesar de que el enfrentamiento se volvió más loco y con la posesión y dominio más repartido, los aurinegros siguieron peleando. En una acción de córner, Antón puso el centro para que Dela se anticipara bien al primer palo para anotar así el único gol del partido que deja los tres puntos en casa.