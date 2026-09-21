El Puebla FC consigue un empate ‘in extremis’ en el campo del SD Sofán

Los jugadores del club pobrense durante uno de los partidos de esta temporada Puebla FC

El Puebla FC no pudo pasar del empate a uno en su visita a la Sociedad Deportiva Sofán. Los de Chofri consiguieron salvar un punto gracias a un gol de Saro cuando solo faltaban tres minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario.

Durante la primera mitad, el electrónico de O Carral se mantuvo con el 0-0, pero a los pocos minutos de arrancar la segunda parte del partido, David Barreira ponía el primero a favor de los de Dani Casal.

En el primer tiempo el encuentro se mantuvo bastante igualado, con tramos en los que el equipo de Chofri incluso estuvo por encima. El tanto de Barreira llega cuando apenas transcurren diez minutos de la segunda parte en la ocasión más clara que tienen los de Casal tras un error defensivo.

El partido comenzó a romperse cuando los pobrenses empezaron a generar ocasiones en los minutos finales. Así llegó el gol de Saro, cuando el enfrentamiento podía decantarse para cualquiera de los dos lados. “Son pocos puntos para las jornadas que llevamos, pero somos conscientes de que sacamos dos salidas muy difíciles y jugamos en casa contra un equipo destinado al play-off”, comenta Chofri.