Un gol en el descuento condena al Portonovo

El once titular del Portonovo SD en Calabagueiros Cedida

El Portonovo SD no pudo regresar de Calabagueiros con los tres puntos. El equipo de Minso Vidal cayó por un doloroso 2-1 que se consumó en los minutos finales del partido. A pesar de que los visitantes comenzaron adelantándose en el marcador, el Barco no se podía permitir otra derrota en casa. Durante los primeros minutos ambos equipos comenzaron tanteándose, con oportunidades para ambos lados.

Los arlequinados se sentían cómodos con balón, controlando ante un rival que estaba muy atento a los robos para salir al contragolpe. La primera ocasión clara de peligro para el Portonovo llegó en una contra encabezada por Iker Escudero encontró fortuna de cara a portería.

El joven inició la galopante jugada para poner el centro a Caride, que no pudo rematar como le gustaría e Imanol terminó parando el disparo. Los visitantes siguieron dominando con balón y buscando el ansiado gol.

Al borde del descanso, el Portonovo consiguió otra llega al área con un centro de Caride que termina por rematar Schneider para poner el 0-1 en el electrónico. Así, los de Minso consiguieron adelantarse en una primera mitad en la que se mostraron muy valientes y seguros con el balón.

Segunda parte

Pero tras el descanso todo cambió. Los arlequinados perdieron esa valentía que les caracterizó en la primera mitad y los de Agustín Ruiz se aprovecharon de ello.

Ya en los primeros minutos del segundo tiempo los locales apretaron mucho en área, generando muchas ocasiones que requirieron la intervención de Yeray. La más clara fue un remate en el centro del área que atrapó el portero del Portonovo.

El Barco siguió insistiendo con dos remates más en el área, pero esta vez Cantero impidió que Yeray tuviese que volver a salir de los palos. Cuando parecía que los arlequinados volvían a recuperar el balón, en una transición Vilacha consiguió poner el empate a uno en el marcador de Calabagueiros.

A pesar del varapalo que supuso el empate, los de Minso levantaron la cabeza y volvieron a tener la posesión del esférico durante la mayor parte del tiempo, intentando llegar al área para romper de nuevo el partido. Pero los locales habían encontrado cómo hacer daño, y eso pasaba por los contragolpes.

En un centro, Jesús Barbeito intentó rematar pero la pelota cayó para el Barco, que aprovechó la jugada para salir rápido hacia el área de Yeray. Los visitantes trataban de mantener la calma con balón y minimizar los errores para no conceder contragolpes a los de Agustín.

Pero en el tiempo de descuento, Sidibé puso un muy buen centro al área que remata de cabeza Óscar Martín para dejar los tres puntos en manos del Centro de Deportes Barco.

Con este resultado, el Portonovo consuma su primera derrota en Tercera RFEF, aunque demostrando una jornada más que el equipo es capaz de competir ante cualquier rival. Ahora, los de Minso Vidal piensan ya en el próximo reto, que pasa por Baltar, campo en el que reciben al Silva SD el próximo fin de semana.