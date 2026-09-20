Mcloughlin enfría al CJ Cambados en el horno de Burgáns

Edu Otero trata de recuperar un balón para el Juventud Cambados durante el partido Aitana Vidal

El Cambados volvió a Burgáns en una mañana en la que el sol fue el gran protagonista. Los de Pénjamo recibieron a un Lemos que llegaba encabezando la clasificación del grupo dos de Preferente Sur.

Un doblete de Mcloughlin dejó frío el campo cambadés, en un partido en el que los de Alberto López comenzaron siendo superiores. Aunque el Cambados se inspiró con balón tras el 0-1, los de Pénjamo no acertaron de cara a portería y terminaron pagando caro sus fallos en el segundo tiempo.

A pesar de que los locales intentaron ser protagonistas con balón durante los primeros minutos, los de Alberto López cubrían bien las espaldas. La insistencia del Lemos a la hora de encontrar espacios dio sus frutos.

Y sin haberse cumplido los 10 minutos del inicio, Mcloughlin, quien estuvo en la cantera del Villarreal, estrenó el electrónico luego de una recepción de balón de Iker para finalizar con un fuerte disparo. Los de Pénjamo acusaban numerosas pérdidas de balón.

Las obras de la grada siguen sin terminar Aitana Vidal

La ocasión más clara de peligro para los locales llegó tras un pase de Jardí para Edu Otero, que no llegó a rematar en el mano a mano con Losada. Pero el Lemos respondió con una acción a balón parado en la que Yanike se quedó muy cerca de rematar de cabeza.

Tras una falta de Aissa sobre Jardí, Gus Hurtado disparó directo al larguero. Justo en esa acción, los locales reclamaban un posible penalti también cometido por Aissa, pero el colegiado no señaló nada.

El Cambados insistía también en el área con acciones a balón parado pero sin puntería. En una acción de córner, los de Pénjamo volvieron a rozar los palos de Losada. Jardí disparó desde el borde del área con una gran potencia, pero el portero del Lemos hizo un paradón con una mano. Con el paso de los minutos, el cuadro de Pénjamo fue teniendo más presencia en área rival.

Los presentes tuvieron que buscar soluciones para tanto calor Aitana Vidal

Álex Guillán puso un centro perfecto al área, pero no encontró rematador. Gus inició una galopante carrera para filtrar el balón a la banda de Zalo, pero Borja Castro ganó la batalla al cambadés. En otro centro al área de Fabián, Edu Otero intentó un taconazo que se fue fuera por centímetros. El cuadro local había tomado el control del partido.

Segunda mitad

Tras el descanso, los de Alberto López salieron buscando el segundo por la vía rápida, pero el Cambados no bajó los brazos. Los visitantes insistían con un disparo de Herrero desde la frontal que acabó en las manos de Raúl Gil. Cuando los locales intentaban enchufarse en el partido, llegó el golpe definitivo. En una gran jugada encabezada por Iñaki Fernández, el Lemos anotó el 0-2, de nuevo firmado por Mcloughlin.

Edu Otero defiende un balón aéreo Aitana Vidal

El Cambados buscó reaccionar cerrando los espacios y mediante acciones a balón parado. Sin ir más lejos, en una acción de córner, Losada volvió a ser el gran protagonista del partido con otra gran parada a una mano.

Edi Valverde intentó una internada por la banda, pero la defensa visitante recuperó el balón. La ocasión más clara de la segunda mitad la volvía a tener Valverde tras un pase de Zalo. El 8 intentó quedarse mano a mano con Losada, pero Aissa consiguió frenar la acción.