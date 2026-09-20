Jéssica Bouzas ya está en China para jugar las finales de la Billie Jean King Cup con España

Jéssica Bouzas se entrena ante la atenta mirada de la capitana Carla Suárez RFET

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas ya se encuentra en Shenzhen (China), donde España se prepara para afrontar las Finales de la Billie Jean King Cup, que comenzará con el enfrentamiento ante Kazajistán en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena este miércoles a partir de las 11 hora peninsular española. Bouzas y Sara Sorribes son las primeras deportistas del equipo nacional que ya están a las órdenes de la capitana Carla Suárez, a la espera de que lleguen a tierras chinas Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols.

“El primer día siempre es de adaptación, las chicas viene de un cambio de horario muy grande y de torneos diferentes. El jetlag siempre afecta, pero la adaptación creo que está siendo bueno. Obviamente, el objetivo del equipo es ir de menos a más y adaptarse lo antes posible”, explicó la seleccionadora española.

Las opciones de España en la eliminatoria de cuartos de final han aumentado en las últimas horas, tras conocerse la ausencia de la número uno mundial y campeona del US Open Elena Rybakina, que no liderará al equipo de Kazajistán contra España. Cabe recordar que Bouzas se cruzó con Rybakina hace unas semanas en New York en el último Grand Slam de la temporada, cayendo en dos sets.

Para la vilagarciana, esta cita con la Selección le sirve para abrir la gira asiática, que inicia como número 93 del ranking mundial tras caer en su último torneo en Brasil en primera ronda del WTA 250 de Sao Paulo.