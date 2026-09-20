Galicia se queda sin presencia en la Liga ACT por primera vez en la historia

Cabo de Cruz fue superado en el play-off por Deusto, Zarautz y Ares Aitor Arrizabalaga

Galicia se queda sin representación en la Liga ACT por primera vez en la historia de la competición, que se disputa desde hace 24 años. Deusto y Zarautz fueron los grandes triunfadores del play-off de ascenso a la Eusko Label Liga celebrado este fin de semana en Portugalete y Bermeo, donde Cabo acabó cuarto. Los boirenses pagaron el sábado una mala puesta en escena en el campo de regatas de Bermeo, en mar abierto. La tripulación que dirige Iago Davila salió demasiado relajada y cuando se dio cuenta sus opciones de estar en tiempos con los mejores se habían esfumado. Cedió diez segundos con Ares, Zarautz y Deusto en el primera ciaboga, lo que condicionó sus posibilidades. Ganó la prueba Deusto, campeona de la ARN, con un tiempo de 20:55,18, aventajando en 8 segundos a Zarautz y en el 11 a Ares. Cabo, cuarto, acabó a quince segundos de los ferrolanos.

Esta mañana en Portugalete, el balcón de Ría de Bilboa, Deusto volvió a demostrar su fortaleza y ganó la contrarreloj con un tiempo de 20:20,42. Se repitió el orden del sábado. Zarautz fue segundo a cinco segundos, por lo que consiguió la otra plaza en ACT. Ares la perdió, al acabar tercero en el cómputo global, la posición que también ocupó en la villa jarrillera, a seis segundos de Zarautz. Cabo volvió a ser cuarto (20:38,18), con Tirán quinto.

De esta forma Chapela y Ares regresan a la Liga Gallega, que será fortísima la próxima temporada porque no habrá representación galaica en la Eusko Label Liga.

Cabo regresa del País Vasco con más aprendizaje en su mochila. Su objetivo esta temporada no era ascender, ya que su proyecto es a medio plazo tras la remodelación de la plantilla y su apuesta por la cantera. La próxima temporada volverá a intentarlo, aunque ya tendrá una competencia muy grande para poder ganarse su presencia en el play-off.

En la Liga Gallega A, que se reduce a 8 equipos, no podrá estar Rianxo, pese a ganar el play-off, debido a la caída de Ares y al no ascenso de Cabo, que compartirán competición el próximo curso con Chapela, Tirán, Samertolameu, Mecos, Bueu y Mugardos.