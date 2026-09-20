El Villalonga, a por el pleno de triunfos esta tarde en San Pedro

El Villalonga busca esta tarde su tercera victoria seguida en liga da

Junto al Lemos, el único otro equipo que ha ganado los dos primeros partidos es el Villalonga, que busca su tercera victoria a partir de las 19 horas en San Pedro ante el Atlético Arnoia. Lázaro sólo tiene la baja de Manu Bugallo, por motivos personales. "O equipo no día a día adestra moi ben e iso, á hora de competir, é o que marca a diferencia".

Sobre el rival, el técnico celeste destaca que se reforzó "moi ben", con jugadores con experiencia en la categoría y en superiores. "É un equipo competitivo, que transita moi ben e moi agresivo".

Pero el Villalonga juega en casa, con el calor de su público. "Queremos ser protagonistas e marcar o ritmo de partido ante un rival esixente que vai a estar na parte alta de clasificación". Lázaro cree que se llevará el partido el equipo que esté mejor en las áreas.