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Deportes

El Villalonga, a por el pleno de triunfos esta tarde en San Pedro

Recibe a las 19 horas a un Arnoia que Lázaro cree que acabará en la parte de la tabla

Gonzalo Sánchez
20/09/2026 06:20
El Villalonga busca esta tarde su tercera victoria seguida en liga
El Villalonga busca esta tarde su tercera victoria seguida en liga
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Junto al Lemos, el único otro equipo que ha ganado los dos primeros partidos es el Villalonga, que busca su tercera victoria a partir de las 19 horas en San Pedro ante el Atlético Arnoia. Lázaro sólo tiene la baja de Manu Bugallo, por motivos personales. "O equipo no día a día adestra moi ben e iso, á hora de competir, é o que marca a diferencia". 

Sobre el rival, el técnico celeste destaca que se reforzó "moi ben", con jugadores con experiencia en la categoría y en superiores. "É un equipo competitivo, que transita moi ben e moi agresivo". 

Pero el Villalonga juega en casa, con el calor de su público. "Queremos ser protagonistas e marcar o ritmo de partido ante un rival esixente que vai a estar na parte alta de clasificación". Lázaro cree que se llevará el partido el equipo que esté mejor en las áreas.

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