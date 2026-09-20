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Deportes

El Ribadumia, plagado de bajas, repite en A Senra ante el Porriño

Fran Blanco es optimista sobre las opciones de su equipo pese al potencial del rival, que llega invicto (19 horas)

Gonzalo Sánchez
20/09/2026 06:47
Fran Blanco, técnico del equipo aurinegro, vuelve a contar con muchas bajas
Fran Blanco, técnico del equipo aurinegro, vuelve a contar con muchas bajas
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A las 19 horas repite como local en el campo de A Senra el Ribadumia, en este caso ante el Porriño. "El equipo sigue trabajando fenomenal, tenemos la sensación de que estamos haciendo bien muchas cosas, si seguimos trabajando así, seguro que estamos más cerca de la victoria", comenta Fran Blanco tras las dos primeras jornadas en las que su equipo hizo cuatro goles pero sólo sumó un punto. 

La lista de bajas de los aurinegros sigue siendo muy amplia. Matthew, operado esta misma semana de rotura del ligamento cruzado, Nico Fariña, Jony, Lucas Gallego y Félix no están por lesión. Además, Martiño y Lucas están con problemas de espaldas y no podrán jugar. Tampoco Cheri, que está en el último tramo de su proceso de readaptación, ya trabaja con el grupo y esperamos que si todo va bien para la semana ya pueda entrar en la lista. 

"El Porriño es un equipo que mantiene una base del año pasado y se reforzó muy bien para dar una salto de calidad y estar en los puestos de arriba", advierte Blanco. "Tiene buen trato de balón y mucha velocidad arriba, trata de ser protagonista y jugar en campo rival". Por todo ello, se espera un partido vistoso esta tarde en A Senra.

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