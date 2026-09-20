El Portonovo cruza Galicia para visitar a un Barco herido en su orgullo

Hugo Caride maneja el balón durante el último partido ante el Arenteiro en Baltar Gonzalo Salgado

El Portonovo cruza Galicia por carretera hoy en un largo viaje que inicia a las 12 horas y le lleva hasta O Barco, donde a las 18 horas se enfrenta en Calabagueiros al equipo local, que ganó en la primera jornada en el derbi al Arenteiro pero viene de perder en casa ante el Silva.

El equipo de Minso se presenta en tierras ourensanas con 4 puntos y sin bajas. Los arlequinados han trasladado al inicio liguero las buenas sensaciones que ya mostraron en pretemporada, pero cada semana es una batalla de diferente dificultad. “El Barco es un equipo muy compacto y ordenado a nivel defensivo”, advierte el entrenador de Sanxenxo a la hora de analizar un rival que todos los años se refuerza con muy buenos futbolistas. “En su fase ofensiva son muy verticales cuando conectan con los extremos o con su delantero. También hacen peligro a balón parado”.

Así las cosas, el recién ascendido se presenta en un campo amplio y de hierba natural con la idea de intentar contrarrestar las virtudes de los locales, sin renunciar a su propuesta. Minso habla de “jugar con nuestra idea y tener personalidad en un campo y ante un rival exigente que va a jugar su segundo partido seguido en casa”.

El Portonovo ha comenzado la liga en Tercera con la misma dinámica con la que acabó la pasada temporada en Preferente, cuando no perdió ninguno de los últimos doce partidos de liga, ni tampoco los cuatro del play-off de ascenso. Y es que el equipo de Minso Vidal encadena 18 partidos sin conocer la derrota, una cifra que se eleva a los 23 si contamos también los de la pasada Copa Diputación. La última derrota fue el 15 de febrero ante el Pontevedra B. Han pasado siete meses desde entonces. La liga de Tercera aún está dando sus primeros pasos, pero los arlequinados confian en mantener su dinámica.