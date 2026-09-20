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Deportes

El Cambados recibe al líder Lemos en horario matinal

Tavares y Cavani son bajas en los locales, que tienen la de Diego Iglesias (12 horas)

Gonzalo Sánchez
20/09/2026 06:00
Cambados vs Matamá
Cambados vs Matamá
Mónica Ferreirós
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El CJ Cambados recibe en horario matinal al Lemos en Burgáns (12 horas). Los visitantes se quedaron a las puertas del ascenso la pasada temporada al caer en el play-off ante el Portonovo y han empezado el curso muy fuertes, con dos victorias y sin encajar. 

Pénjamo tiene las bajas de Tavares, Cavani y la duda de Diego Iglesias, mientras que ya entra en convocatoria Mateo, que estaba lesionado desde la pretemporada. "El Lemos es un equipo con mucho físico que te exige al máximo en los duelos y tenemos que estar muy concentrados en situaciones de balón parado", advierte el entrenador local.

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