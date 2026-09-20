El Cambados recibe al líder Lemos en horario matinal

Cambados vs Matamá Mónica Ferreirós

El CJ Cambados recibe en horario matinal al Lemos en Burgáns (12 horas). Los visitantes se quedaron a las puertas del ascenso la pasada temporada al caer en el play-off ante el Portonovo y han empezado el curso muy fuertes, con dos victorias y sin encajar.

Pénjamo tiene las bajas de Tavares, Cavani y la duda de Diego Iglesias, mientras que ya entra en convocatoria Mateo, que estaba lesionado desde la pretemporada. "El Lemos es un equipo con mucho físico que te exige al máximo en los duelos y tenemos que estar muy concentrados en situaciones de balón parado", advierte el entrenador local.