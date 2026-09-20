El Arnoia frena en seco el buen inicio liguero del Villalonga

El equipo de Roberto Lázaro encajó su primera derrota de la temporada, ante un rival directo Mónica Ferreirós

El Villalonga vio cortado su buen arranque liguero al caer en San Pedro ante un Atlético Aroina que fue muy resolutivo en la primera parte, cuando logró tres goles, dos de ellos de falta directa, que condicionaron completamente las opciones locales. Había advertido en la previa Roberto Lázaro del potencial de los ourensanos, a los que considera favoritos para estar en la parte alta, y lo cierto es que lo demostraron.

Desde los primeros minutos el partido fue un día y vuelta, ya que el Arnoia no se limitó a esperar y defender. Con envíos largos y juego directo se plantaba en campo contrario, por lo que al Villalonga le costó controlar el juego. La primera ocasión fue local, en un disparo de Óscar alto tras una contra. Pero fue el Arnoia el primero en golpear antes del cuarto de hora. En un balón profundo por la izquierda que no cortó Wachi. Puso el centro abajo Rivero y enganchó el remate de primeras en el punto de penalti Iker. Un buen gol.

Mediada la primera parte se le puso muy cuesta arriba a los celestes. El árbitro señaló una falta de Michael, que además se llevó la amarilla, en la frontal. Villar lanzó abajo, el balón pasó debajo de la barrera, ya que saltaron varios locales que estaban en la misma, y Rodri no pudo llegar. Tras el 0-2 y la pausa de hidratación en otra tarde muy calurosa, el Villalonga encadenó más llegadas al área visitante, pero le costó generar ocasiones claras ante un rival rocoso y muy bien organizado a nivel defensivo. El Arnoia de Marcos Álvarez era capaz de presionar en medio campo para dificultar la elaboración celeste y, a la vez, protegía la espalda de su defensa reculando para hacerse fuerte cerca de su área.

Justo antes del descanso llegó el 0-3. De nuevo de falta directa y esta vez obra de Rivero, que la puso en la escuadra por el lado donde estaba Rodri, que no pudo hacer nada. La pegada del Arnoia dejó el partido muy decantado en el primer periodo.

El técnico local movió el banquillo y dio entrada a Berni y Iago Portas tras el descanso. El Villalonga llevó toda la iniciativa en la segunda parte, pero le faltó acertar en los últimos metros para poder meterse rápido en el partido. Tuvo opciones de remate, pero poca puntería ante un rival ya replegado y que apenas dio facilidades. Los celestes cargaron el área y buscaron centros desde banda, pero los ourensanos se mantuvieron firmes y concentrados. Hasta que en el 68, en una doble ocasión clara, acertó Millán para hacer el 1-3, que excitó los ánimos de remontada en jugadores y aficionados celestes.

Quedaba tiempo y el partido se abrió completamente con los cambios. Fue el Arnoia a la contra perdonó el cuarto, enviando un remate a la parte superior del larguero y otro, ya al final, también al travesaño en un mano a mano muy claro, ya con el Villalonga asumiendo muchos riesgos y dejando bastantes espacios en defensa. El resultado frena a los celestes, que se quedan con 6 puntos, a 3 del líder Lemos.