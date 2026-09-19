El fútbol fue cruel con el Céltiga en Vilalba

Luis Carro cumple su quinta temporada al frente del Céltiga, la segunda en Tercera RFEF Gonzalo Salgado

El fútbol fue cruel con el Céltiga esta tarde en Vilalba, donde perdió 3-2 pese a realizar un muy buen partido en el que los errores le penalizaron demasiado. La diferencia estuvo en las áreas, donde los locales fueron mucho más eficaces y tuvieron en Santomé, su portero, a su jugador más diferencial.

El primer gol del Vilalbés llegó en una acción en la que se estobaron dos jugadores visitantes en una de las pocas contras que pudieron realizar los locales en el primer período. Adri Castro en el mano a mano batió a Manu Táboas. El equipo de Luis Carro reaccionó rápido a este tanto y a través de un penalti, por mano en un centro lateral, niveló el, marcador. Fran López no falló desde los once metros. Pero antes del descanso llegó el 2-1, tras una segunda acción de balón parado. Manu Táboas no pudo blocar un disparo cruzado y en el rechace acertó Raúl Melo, que se lesionó en esa acción y no pudo seguir. Con muy poco, el Racing Vilalbés se fue en ventaja al descanso pese a la sensación de que el Céltiga había realizado más méritos.

Y eso fue lo que pasó también en la segunda parte. Los locales se replegaron con un 5-4-1 para tratar de frenar a un Céltiga que convirtió al portero local Santomé en el mejor del partido. El guardameta salvó al final sendos remates de Facu Moreyra, el primero tras dejada de un Cellerino que se estrenó en liga, y evitó el empate. Antes de estas acciones, el Vilalbés logró ponerse 3-1 por medio de Otero muy pronto en la segunda parte. El Céltiga tuvo más balón, iniciativa e intención. Recortó distancias en una acción combinativa entre Facu, Cellerino y un Fran López que firmó su doblete con un disparo cruzado desde fuera del área. Todavía restaba mucho tiempo para el final y los isleños mantuvieron su ofensiva, dejando muchos espacios que permitieron al Vilalbés dar algún susto a la contra. Sufrieron, pero sacaron adelante el partido los locales, que son 7 puntos duermen segundos por detrás del líder Boiro.