El Boiro examina hoy su gran inicio de liga en A Grela

El Boiro busca en A Coruña su tercera victoria consecutiva Mónica Ferreirós

El colíder Boiro viaja a A Coruña para medirse esta tarde en A Grela a las 16 horas a un Silva que también ha empezado bien la temporada y suma 4 puntos. Reforzados en lo anímico tras las victorias ante Montañeros y Céltiga, el equipo de José Tizón visita un campo complejo, donde empató el año pasado (1-1) tras estar bastantes minutos por delante en el marcador.

Poco tiene que ver el Silva actual con el que luchó por la permanencia hasta final de la temporada anterior. Los coruñeses se reforzaron bien en verano para no pasar apuros. "Estamos convencidos que este año van a mirar más hacia arriba que hacia abajo", comenta Jose Tizón. "Vamos a uno de los campo más difíciles de la categoría. Para sumar allí tenemos que hacer un partido casi perfecto", advierte el entrenador de los boirenses, que sigue sin poder contar con Mario Romero por lesión.

Adaptarse rápido a lo que requiere el partido es una de las claves para Tizón. No conceder acciones de balón parado, ganar las segundas jugadas, defender bien el área y tener paciencia a la hora de atacar ante un "bloque compacto y organizado" son premisas fundamentales para el vigués, que también considera muy importante "ser efectivos" en las ocasiones que puedan generar, ya que "ellos conceden muy poco".

Tizón recupera a Mario Prol, una vez que entrenó durante la semana, aunque su concurso en el partido dependerá de las propias sensaciones del jugador.