El Boiro asalta A Grela y duerme esta noche líder en solitario

El Boiro hizo un partido muy serio en A Grela para sumar su tercera victioria seguida Patricia G. Fraga

El Boiro sigue de dulce al asaltar esta tarde el campo de A Grela, donde endosó la primera derrota de la temporada al Silva (0-2), con goles de Óscar González y Cambón, por lo que el equipo de Jose Tizón cuenta sus tres partidos por victorias y dormirá esta noche como líder el solitario de la Tercera RFEF.

Los dos equipos se anularon durante buena parte de la primera mitad. Ambos partieron con tres centrales, de forma que cerraban con ese trío y dos carrileros que pasaban a posiciones muy avanzadas cuando tomaban la posesión del balón. La única diferencia es que el Silva optó por dos delanteros y el Boiro jugó con extremos, sacrificando una pieza en el medio.

Pese a que, hasta entonces, los visitantes manejaron durante más tiempo el balón, el primer equipo que obligó a intervenir al portero rival fue el Silva. Lo hizo a través de un buen control de Parafita, que metió un paso picado para que Cano sacara un cabezazo a las manos de Borja Rey. Habían pasado ya 25 minutos de un partido que se iba a ir animando.

Los de A Grela no necesitaron largas posesiones para empezar a inquietar al Boiro. Este equipo tiene en el balón parado una de sus grandes armas y con dos faltas desde el centro del campo empezó a ganar terreno. El rival no era capaz de salir, ya que cada acción terminaba en córners o saques de banda donde Agulló era el más vigilado. Una larga sucesión de acciones en la que Parafita, a la media vuelta, se quedó cerca de sorprender a Borja. También tuvo un tiro dentro del área Naím, pero encontró la pierna de un zaguero.

El Boiro arrancó la segunda parte con más decisión y, quizá por ello, Diego Armando García movió ficha en primer lugar. Ya estaban preparados para entrar Baldo y Nico Mosquera, jugadores que fueron titulares la pasada semana, pero, cosas del fútbol, ingresaron ya con 0-1 en el marcador. Óscar González encontró algo de espacio en un partido que no tenía y batió con un potente disparo a Minibugy.

El equipo de José Tizón se adaptó muy bien al plan de partido Patricia G. Fraga

Tardó en reaccionar el Silva, que se libró del 0-2 en un balón que se paseó por el área y terminó con un remate alto de Mateo. Pese a ello, empezó a hacerlo tras la entrada de Joao Paulo y un intento desde 25 metros de David García que obligó a una gran estirada de Borja Rey. Parecía que el equipo local se iba a poder instalar en campo rival, pero entonces llegó una acción muy polémica que supuso el segundo del Boiro.

David Buyo cayó en una disputa y el colegiado dejó seguir, de forma que el equipo visitante se vio en una situación de tres para dos. Minibugy no llegó a tiempo de tapar el tiro de Yago Insua, que se estrelló en el palo justo antes de que Cambón lo remachara para dentro. En el centro del campo seguía tendido Buyo, quien tuvo que ser sustituido con una brecha.

La desventaja era ya demasiado para un Silva que lo intentó hasta el final con centros al área y un remate fuera de Joao Paulo, pero que también pudo encajar el tercero de no haber estado muy acertado Minibugy en un mano a mano contra Yago Insua o de haber acertado Landeira en otra oportunidad.