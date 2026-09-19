Al Céltiga le toca visita al dentista en A Magdalena esta tarde

El Céltiga viaja hoy al campo de A Magdalena para medirse al Racing Vilalbés Gonzalo Salgado

El Céltiga viaja a Vilalba donde esta tarde a partir de las 18 horas se enfrenta en el campo de A Magdalena al Racing Vilalbés en la tercera jornada de liga de Tercera RFEF. Los locales empezaron bien la liga y suman cuatro puntos. Vienen de ganar a domicilio al Montañeros (2-3). En sus filas continúan jugadores con mucha experiencia en la categoría, como Santomé, Vérez, Make o los hermanos Varela, y se reforzó este verano con jugadores llamados a ser importantes: Brais Prieto y Martín López (Lalín), Chans (Mirandés B), Lansade (Viveiro), Marcos Aller y Raúl Melo (Arteixo) o Adri Castro (Boiro).

"Es un equipo ofensivamente más atrevido y con más pie este año", destaca Luis Carro sobre la apuesta por el juego combinativo del rival de la mano del técnico Juan Rodríguez. "Creo que es un equipo llamado a pelear por los puestos altos e incluso diría que por el título".

El Céltiga recupera a Cellerino, que ya entrena con el grupo, pero sigue sin poder contar con Anxo, aunque ya empezó a entrenar con el grupo, ni Manu Fernández. Resarcirse del tropiezo ante el Boiro y volver a ser competitivos a domicilio es el objetivo de los isleños. "Sabemos que el de Vilalba es un campo difícil porque ellos se hacen muy fuertes en casa", reconoce el vilanovés. "Intentaremos hacerles sufrir cuando tengamos balón, pero necesitamos estar mejor de lo que estuvimos la semana".

Manejar "casi todas las situaciones del juego", entre ellas el balón parado, es clave para Carro en las opciones del Céltiga de poder sumar hoy su primera victoria en liga.