Un Cortegada aún en plena construcción cae con el Maristas

Lisa Tesson trata de acercarse a canasta ante la defensa de Fortuna Ngnawo Aitana Vidal

El Mariscos Antón Cortegada perdió ante el Maristas Coruña en el segundo plato del menú que preparó este año la segunda edición del EncestaRías Women en el pabellón Sara Gómez, que estrenó megafonía. Abrió la tarde el partido de veteranas entre el Arxil y el Cortegada, con victoria para las pontevedresas en una pachanga con exjugadoras míticas sobre la pista como Míriam Herrera y Rocío Carballo.

Las veterenas del Cortegada y del Arxil abrieron la fiesta del baloncesto femenino que organizó EncestaRías en Vilagarcía Diego Couso

El duelo entre el equipo de David Bernárdez, ya al completo tras la llegada esta semana de la pívot estadounidense Sarah Brans a Vilagarcía, y el recién ascendido a Liga Challenge, sirvió de aperitivo del Celta vs Benfica con el que se cerró la fiesta del basket femenino en la capital arousana.

El Cortegada jugó su tercer test de pretemporada de nuevo en el Sara Gómez Aitana Vidal

Las coruñesas, que mantienen prácticamente la plantilla del año pasado, demostraron estar más rodadas. Para el Cortegada, en el que solo siguen Cris Loureiro, Marta Sanmartín y María Agulo, este tercer test de preparación sirvió para seguir conjuntándose y adquiriendo automatismos, ya que el equipo todavía está en fase de construcción y necesitará tiempo para ofrecer su mejor nivel competitivo, a dos semanas de la liga.

El bajo acierto en el triple de las locales y la diferencia física que marcó en la pintura Ngnawo, uno de los tres fichajes este verano del equipo de Fer Buendía, marcó la diferencia en el primer cuarto (12-20). Al inicio del segundo fue otra de las nuevas caras en las visitantes, la tiradora Astera Tuhina, la que se entonó en ataque, sumándose a Nevena Dimitrijevic y Brenda Fontana. La diferencia se fue por encima de los veinte puntos (16-39). Poco a poco el Cortegada fue encontrando situaciones para anotar, aunque no pudo parar en defensa a las coruñesas, que se fueron al descanso 27-45 después de que le señalaran la cuarta falta a Adama Coulibaly, otro de los fichajes de las coruñesas, previa técnica a su entrenador.

Marta Sanmartín anotó tres puntos ante el rival de Liga Challenge Aitana Vidal

La segunda parte ya fue más nivelada. En cuanto a actitud y buena disposición a competir, el Cortegada poco se puede reprochar. La actividad de María Sánchez fue un buen ejemplo. El equipo de David Bernárdez mejoró bastante en ataque por momentos, metiendo balones en la zona y encontrando ventajas también con sus exteriores. Anotaron diez de sus jugadoras. Aunque parar en defensa a su rival le siguió siendo imposible, dada la evidente diferencia física y la mayor dureza coruñesa. Las locales se apuntaron la victoria parcial en el último cuarto, pese a que Maristas no se dejó ir y compitió con seriedad hasta el final, 61-82.

Cris Loureiro, capitana del Cortegada, recoge el trofeo de sucampeona de manos de la concejala Paola María Diego Couso

La organización eligió como la MVP del partido a Nevena Dimitrijevic, máxima anotadora del partido con un total de 14 puntos.

Cortegada 61-82 Maristas Cortegada: Lisa Tesson (8), Sarah Brans (8), Cris Loureiro (11), Marta Sanmartín (3), Claudia Lado (0), María Sánchez (11), María Angulo (7), Isa Cabello (2), Marta Maestro (4), Naroa Zabala (0), Teresa Cabello (2) y Raida Luisa (5).

Maristas Coruña: Nuria Ríos (6), Nevena Dimitrijevic (14), Ana Jiménez (2), Josefina Zeballos (3), Eugenia Filgueira (6), Adama Coulibaly (10), Brenda Fontana (13), Fortuna Ngnawo (10), Raquel Botana (8), Andrea Pérez (2) y Astera Tuhina (8).

Parciales: 12-20 / 15-27/ 17-19/ 17-16.

En el plato fuerte de esta segunda edición del EncestaRías Women no hubo color. El Celta Femxa Zorka, que esta temporada jugará en la Liga Femenina Endesa, se impuso con mucha claridad al SL Benfica, campeón de Portugal, por 72-42. La francesa Clémentine Samson, con 13 puntos, y la andaluza María Gea, con 12 puntos, fueron las máximas anotadoras en el triunfo del equipo de Cristina Cantero.