Tras los pasos de Alcaraz, Sinner, Jódar y Andreeva

Un momento de la presentación del ITF Sanxenxo, el torneo más importante del circuito mundial Júnior que se celebra en España Juan Caballero

Sanxenxo acogió la presentación del 24º ITF World Tennis Tour Juniors Sanxenxo - Fuente Liviana - Starvie, el evento más importante del tenis sub 18 que se celebra en España junto al que organiza la Ferrero Tennis Academy, ambos de Grado I. Comienza este fin de semana con la fase previa en las instalaciones del Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo, que pone al alcance de todos los amantes del tenis y del deporte en general la posibilidad de disfrutar en directo, y gratis, de tenistas que a corto plazo van a ser estrellas del circuito mundial.

Y es que por Sanxenxo, en este torneo pionero en España, han pasado a lo largo de dos décadas jugadores de la talla mundial de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Mirra Andreeva o un Rafa Jódar que se proclamó campeón hace tres años. La lista de ilustres que jugaron el ITF júnor de Sanxenxo es tan impresionante como amplia. Empezando por Roberto Bautista, campeón en 2005, y Pablo Carreño, que llegó a semifinales en 2007, cuando ganó Carlos Boluda, por aquel entonces gran promesa del tenis mundial. En 2008 fue el japonés Taro Daniel el que exhibió sus habilidades en la Cultural. Cristina Bucsa lo jugó en 2012 y 2013, mientras que Alex de Miñaur lo ganó en 2014, edición en la que Casper Rud cayó en segunda ronda. Alejandro Davidochic llegó a semifinales en 2015. Fue el año en el que debutó en Sanxenxo Jéssica Bouzas, en un cuadro donde estaba la francesa Varvora Gracheva, que llegó a semifinales, Liudmila Samsonova, o Rebeca Masarova, que levantó el trofeo de campeona.

El británico Jack Draper perdió en semifinales en 2016, año en el que también participó la suiza Simona Walter. En 2017 y con sólo 16 años, el número uno del mundo Jack Sinner estuvo en Sanxenxo, pero se quedó a las puertas del cuadro final al ceder en la última ronda de la previa. Carlos Alcaraz lo jugó en 2018 con 15 años, eliminando en cuartos de final a Luca Nardi y cayendo en la final ante el británico Jacob Fearnley, que tenía entonces 17 años. Tenistas como Linda Fruhvirtova, Alexandra Eala, Nuria Brancaccio, Pablo Llamas o Martín Landaluce también pasaron por las pistas de Nantes, donde Mirra Andreeva, con tan solo 14 años, fue capaz de colarse en una final. El último gran nombre que estuvo en Sanxenxo y ya roza el top 10 del ranking ATP es Rafa Jódar, campeón en 2023 con 17 años.

En su vigésimo cuarta edición han sido medio millar de solicitudes de participantes las que recibió la organización. Destaca la presencia de cuatro jugadores del top 50 mundial júnior en el cuadro masculino, tres de ellos italianos: Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani y Matteo Gribaldo. Junto al británico Mark Ceban, el esloveno Svit Suljic o el alemán Eric Dylan Mueller son los principales favoritos al título. En el cuadro femenino, en Sanxenxo estarán la alemana del 17 años Mariella Thamm, una de las grandes promesas del tenis mundial. Sus principales rivales a tenor del ranking serán la británica Daniella Britton y la norteamericana Anita Tu.

En cuanto a la representación nacional, en el cuadro femenino estará la valenciana Edurne Tortajada, campeona de España. Y una campeona gallega como es la fenesa Noa Pena. Y en el cuadro masculino, el campeón de España, el también valenciano Javier Ballester y el campeón gallego, el lucense, Andrés Pereiro.

El acto de presentación estuvo conducido por el presidente de la entidad, Paco Hernández, con el fuerte respaldo de los organismos institucionales y los del ámbito de la empresa privada, como el concejal de turismo del Concello de Sanxenxo, Juan Deza; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García Señoráns; la directora de deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López, en representación de InterRías; el presidente del Consorcio de los Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez; y el director deportivo de La Cultural, Noli Álvarez.