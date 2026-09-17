Pablo Castiñeiras se estrena en los Olympic Hopes de Bratislavia

La expedición de los palistas españoles durante su llegada a la competición en Bratislavia FEGAPI

El piragüismo gallego tendrá una presencia destacada desde este jueves en los Olympic Hopes de Sprint, competición internacional que se celebra en Bratislava entre el 17 y el 20 de septiembre y que reúne a algunas de las principales promesas del sprint mundial. Nueve de los 16 deportistas convocados por España pertenecen a clubes gallego.

La cita se disputa en el centro de piragüismo de Zemník, a pocos kilómetros del centro de Bratislava, sobre un campo de regatas situado junto al Danubio. La edición de este año reúne a 816 palistas de 40 países, 491 hombres y 325 mujeres, en una competición destinada a deportistas de 15, 16 y 17 años. Por parte de la comarca arousana, la representación recae en el Club As Torres Romería Vikinga de Catoira, con la participación de Pablo Castiñeiras.

Y es que la canoa masculina contará con David Dávila, del Club de Mar Ría de Aldán; Pablo Castiñeiras, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira; y Daniel Rodríguez, del Club Kayak Tudense. Dávila disputará el C1 500, 1.000 y 5.000 en Cadete A, mientras que Castiñeiras afrontará las mismas distancias en Cadete B.

Rodríguez estará en C1 5.000 y formará el C2 español con Adrián Martín tanto en 500 como en 1.000 metros. Los tres palistas de clubes gallegos, junto a Martín, compondrán también el C4 500 metros.

Así, Pablo Castiñeiras disputa la prueba de C1 500 metros durante el día de hoy, con las primeras clasificatorias. La prueba definitiva del C1 500 metros se disputa mañana, sábado 19 de septiembre.

Ya el domingo será el turno de las pruebas de fondo, por lo que Castiñeiras disputará el C1 5000 metros en la última jornada de los Olympic Hopes.

Castiñeiras se ha ganado una merecida plaza con la Selección Española de Piragüismo para competir en este prestigioso escaparate mundial de jóvenes talentos.

En Bratislava tiene un calendario muy exigente. Su palmarés en la temporada 2026 es impresionante, con tres medallas de oro en la Triple Corona, así como el campeonato de la Copa de España. Pablo Castiñeiras es un palista muy físico, con gran solvencia técnica tanto en las distancias olímpicas como también en las de velocidad.