Los alumnos de la academia de Juan Abalo en el campo del Chispa de Corón Cedida

La Academia Goalkeeper Brain, para la temporada 26/27, tiene ya todas las plazas cubiertas. En total, la escuela de Juan Abalo cuenta ya con 16 deportistas que enfrentarán su mejor progreso posible en la nueva campaña.

“Somos, sin duda, los mejores. Somos capaces de llevar a un futbolista de ligas locales a la élite del fútbol formativo: de Segunda Gallega a Liga Preferente, Nacional y División de Honor en categorías infantiles y juveniles, y tener nuestros futbolistas en estructuras de lo mejor de la provincia y de fuera de la misma”, comenta Juan Abalo.

“Trabajar codo a codo con estas canteras es un auténtico placer. Canteras que funcionan y valoran el trabajo de la Academia y viceversa. Trabajar de la mano repercute en el rendimiento del futbolista”, recalca el director.

La Academia sigue creciendo en todo y, en un periodo corto de tiempo, tendrá propias instalaciones, con lo más avanzado del mercado. Un año más, siguen trabajando desde Corón, en las instalaciones del SD Chispa, a quiénes Abalo agradece enormemente su inestimable ayuda, especialmente al presidente, Xosé Conde, y la amabilidad de toda su gente.

Como principal novedad, este año la academia se alía con la tecnología HUDL. Se trata de una plataforma digital, una empresa de tecnología dedicada al análisis del futbolista. Hudl está pensada para instituciones de máximo nivel. En España, la tecnología de Hudl la utiliza, por ejemplo, el Sevilla, y en la Premier, Fulham. En Argentina, Newell’s y la Liga F ya la utilizan.

“De la mano de Hudl damos un salto de 10. A nivel formativo, vamos de la mano de Hudl para mostrar que la Academia trabaja con tecnología Hudl”, explica Juan Abalo. Asimismo, también se incorpora a la nueva temporada de la academia en Vilanova de Arousa Voom Sports.

“El fútbol y el deporte moderno ya no solo es físico y técnica. La diferencia la marca la velocidad del procesamiento cerebral. La neurociencia en el campo: entrenamiento cognitivo-motor”, explica el director de Goalkeeper Brain.

Voom y su tecnología en reboteadores y otros productos entrena el cerebro del deportista bajo presión real del juego. Convertimos la rutina de entrenamiento en una experiencia interactiva y competitiva que incrementa la concentración y la adherencia del deportista en el verde.

La tecnología Voom la utilizan equipos como la Real Sociedad, Sevilla, Espanyol, F.C. Barcelona, City, Racing de Santander, etcétera. “Somos embajadores de la marca para Galicia. Seguimos creciendo y siendo los mejores porque fabricamos futbolistas inteligentes”, insiste Abalo.

La Academia sigue creciendo con la solidez que le da su trabajo y la apuesta por desarrollar a futbolistas que no están en primera línea de fuego. lige a futbolistas con ciertas condiciones para lograr al futbolista diferencial y que piensan antes que los demás deportistas del equipo.