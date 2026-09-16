Cris Loureiro se presenta como madrina del II EncestaRías Women

La presentación en el Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Torneo EncestaRías regresa a Vilagarcía de Arousa con la celebración del II EncestaRías Women, en el que se pone en valor el baloncesto femenino. En esta edición, la madrina del torneo será Cris Loureiro, jugadora del Mariscos Antón Cortegada, por lo que también jugará en la segunda edición.

De este modo, las gradas del Sara Gómez volverán a vibrar con una edición novedosa que se celebrará a partir de las 17:00 horas del viernes 18 de septiembre.

“Queremos agradecer a presencia da madriña, Cris Loureiro, que tamén estará de xogadora. En Vilagarcía temos unha longa tradición de baloncesto femenino grazas a moitas xogadoras que foron facendo camiño”, comenta Carlos Coira, edil de Deportes del Concello de Vilagarcía.

“Queremos que sirva de referencia e de ilusión para as nenas que asistan. Animamos tamén á veciñanza para que asista ó Sara Gómez este venres a desfrutar do baloncesto de máis alto nivel”, concluye el concejal.

Tania García, Cris Loureiro y Carlos Coira Gonzalo Salgado

En la presentación de la segunda edición del torneo también estuvo presente la teniente de alcalde, Tania García, quien quiso agradecer a la organización por la realización de una competición de estas características que vuelve a poner en valor todo el trabajo hecho por las mujeres en el baloncesto vilagarciano.

“O baloncesto femenino é unha referencia en Vilagarcía, que pode presumir de ter moitas xogadoras. É un honor acoller esta segunda edición do torneo. É moi importante tamén que a cidadanía asista ó Sara Gómez para ver o traballo das mulleres e rapazas e animalas dende as gradas”, señala Tania García en la presentación.

Asimismo, Diego Doval, miembro de la organización del EncestaRías, explicó los partidos que se van a desarrollar en la jornada del viernes. Doval también quiso disculpar la ausencia de Villar, otro de los organizadores, ya que se encuentra fuera de Vilagarcía por motivos laborales.

“Es un torneo que va en la línea de lo que queremos hacer, que es un baloncesto lo más transversal posible, con diferentes categorías en este caso profesionales”, explica. La segunda edición leventará el telón a las 17:00 horas con un partido muy especial, y es que esta vez serán las veteranas las que den el pistoletazo de salida con el enfrentamiento entre el Kemegal Cortegada y el CB Arxil.

Carlos Coira, Cris Loureiro, Tania García y Diego Doval en el Concello Gonzalo Salgado

“Para nosotros es muy especial porque es poner en valor a las mujeres que hicieron posible todo esto. La verdad es que están súper ilusionadas, están entrenando más que nunca y va a ser una auténtica fiesta”, señala Diego Doval. “Se trata de ensalzar y poner en valor el baloncesto femenino, y centrar el tiro solo en ellas, poniendo en valor también al equipo local, el Mariscos Antón Cortegada”, afirma Doval.

Las de David Giráldez serán las segundas en pisar el parqué del Sara Gómez. Lo harán a las 19:00 horas con un enfrentamiento ante el recién ascendido Sparking Truth Maristas Coruña, que este año milita en la Liga Challenge. “Va a ser un partido de un alto nivel porque el Maristas está en una liga superior. Además, su segundo entrenador, Pablo Quintáns, es de Vilaxoán y está también muy vinculado a nosotros”, comenta Diego Doval.

La joya de la corona llegará a las 21:00 horas, momento en el que el Celta Fenxa Zorka, que milita en la Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español, se enfrentará al SL Benfica, de la Primera División de Portugal y vigente campeón de todas las competiciones.

Además, las vigueses cuentan con Cristina Cantero como entrenadora, quien viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Alemania con España. Enfrente tendrán a un Benfica que viene de ganar Liga, Copa y Supercopa, y además disputarán competición europea. “Creo que es un modelo súper positivo para disfrutarlo en familia”, concluye Doval.

La madrina

Cris Loureiro será la madrina de la segunda edición después de colaborar con el EncestaRías en todos sus campus. La jugadora del Mariscos Antón Cortegada quiso agradecer el cariño de la organización.

“Lo primero agradecer que conteis conmigo, porque yo soy de Ourense pero ya desde hace años siento Vilagarcía como mi segunda casa y es un reto súper ilusionante para mi”, comenta la nueva madrina del EncestaRías Women.

“Es un torneo que tiene muchísimo nivel, para nosotras creo que es un partido que nos viene muy bien porque a priori es un equipo más duro y no deja de ser un partido de preparación para la liga, que está a la vuelta de la esquina”, comenta Cris Loureiro sobre el enfrentamiento que medirá al Mariscos Antón Cortegada ante el Maristas.

“Es un día muy bueno para el baloncesto en Vilagarcía y también para el baloncesto en general”, concluye Loureiro.

Las entradas tendrán un precio de ocho euros para los mayores de 18 años, mientras que los menores entrarán totalmente gratis. Asimismo, desde la organización quisieron tener un detalle con los socios de todos los clubes participantes, por lo que todos aquellos que tengan su carnet de socio en vigor, podrán hacerse con las entradas por un precio de cinco euros al presentar su documento. Las entradas se podrán adquirir a través de la página web de ‘Ataquilla’ o también en físico en Mobu Deportes.

El propio día del torneo también se podrán adquirir entradas en taquilla. Aunque desde la organización no tienen una estimación de asistentes, esperan que el Sara Gómez se convierta en una fiesta.