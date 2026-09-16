Cabo se presenta en el play-off de la ACT sin presión, pero dispuesto a dar guerra
El técnico de los boirenses Iago Davila da favoritos a Ares y Zarautz. También compiten Deusto y Tirán. El sábado se rema en Bermeo en mar abierto y con ola, y el domingo en Portugalete en ría
La trainera del Club de Remo Cabo de Cuz ultima los preparativos para participar este fin de semana en el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga, donde se medirá en las regatas de Bermeo y Portugalete a Ares, Zarautz, Deusto y Tirán en busca de una de las dos plazas que se rifan para competir la próxima temporada en ACT. Los boirenses no se presentan como favoritos, condición que recae en Ares, decimoprimero en la máxima liga del banco fijo nacional este año, y también en un Zarautz que, aunque fue segundo en la liga ARC por detrás de Deusto, demostró su potencial hace dos semanas en la clasificatoria de La Concha, precedente que sirve como referencia para el play-off.
Y es que en la regata de San Sebastián se midieron los cinco aspirantes. Cabo se quedó a 26 segundos de Zarautz y a 23 de Ares. “Foi a nosa peor regata da temporada”, reconoce el técnico de los boirenses Iago Davila. “Creo que temos nivel para facelo mellor, pero nos soubemos adaptar a remada ás condicións de mar revolto e erramos”. Los boirenses quieren demostrar que su trainera va más rápido de lo que se vio en Donosti. Aunque viajan sin presión, el objetivo es estar en la pelea con los dos grandes favoritos.
Cabo estuvo doce temporadas seguidas en ACT hasta que consumó su descenso el pasado verano. Inició un nuevo proyecto, rehaciendo la tripulación a base de echar mano de la cantera. “O plan que nos marcamos foi a tres anos vista, sabedores de que temos xente xoven e con falta de experiencia”, explica Davila. “A nosa idea era a de traballar moi duro para voltar a ascender nuns anos. Non contabamos gañar a liga como o fixemos”, dice el técnico, gratamente sorprendido con el rendimiento inmediato que ha hado la tripulación ya al inicio del nuevo ciclo. “O obxectivo non era subir este ano, pero agora chegamos ata aquí e imos a loitalo”.
Cabo superó a Ares en las regatas previas a las ligas, tanto en junio como en invierno. Pero el barco ACT ha ido a más desde entonces, impulsado por la propia exigencia ACT. Cabo, en cambio, se ha acomodado un poco tras ganar diez de las once regatas en Galicia. “A sensación é que nos estancamos. Na maioría de regatas gañamos con certa marxe e iso motiva que non compitas ao límite, o que provoca que non aumentes o teu nivel para mellorar o ritmo de regata, as viradas e as saídas, que son maniobras determinantes”, explica Davila, consciente de que esto ha sido un handicap en la evolución del barco.
Las dos regatas del play-off son en condiciones muy diferentes. El sábado en Bermeo se rema en mar abierto y se espera bastante ola (dos metros). El domingo, en cambio, la ubicación es en plena ría de Bilbao, unas condiciones más parecidas a las que se dan en Arousa. “Son campos que non temos en Galicia. En teoría vainos mellor o de Portugalete porque estamos acostumados a remar en calmo, aínda que hai correntes. En Bermeo hai moita ola, a habilidade e a experiencia contan moito”, algo que puede penalizar a los boirenses. Si bien, en la clasificatoria del Teresa Herrera y bajo unas condiciones muy complicadas, Cabo hizo una gran regata. “É probable que tanto Zarautz como en Ares sexan máis favoritos en Bermeo, mentres que en Portugalete podemos estar ao nivel de calquera”.
El sistema de puntuación del play-off tiene en cuenta los puestos logrados ambos días, otorgando una puntuación que se suma. En caso de empate a puntos se contabilizan ambos tiempos para desempatar.