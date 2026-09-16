Breogán, Boiro y As Torres estarán representados en el Mundial de Maratón

Tania Fernández y Tania Álvarez se proclamaron campeonas del mundo el pasado año en Hungría en la modalidad de K2 RFEP

La Real Federación Española de Piragüismo dio a conocer el equipo nacional que participará en el Campeonato del Mundo de la modalidad de Maratón que se celebrar del 22 al 25 de octubre en Gualeguaaychú (Argentina), hasta donde viajarán varios representantes arousanos de los clubes Breogán de O Grove, Rías Baixas Náutico de Boiro y As Torres Romería Vikinga de Catoira. Todos ellos lograron sus plazas para la cita mundialista en los diferentes controles selectivos nacionales.

Tono Campos, a sus 41 años, liderará la expedición nacional. El grovense es una absoluta leyenda de la disciplina y ha logrado 25 medallas en Campeonatos del Mundo desde Győr (Hungría) en 2007. Campos se ha subido a lo más alto del podio en la modalidad de C1 en Roma 2012, en Oklahoma en 2014, en Shaoxing (China) en 2019 y en Vejen (Dinamarca) en 2023. En estos dos últimos también se colgó el oro en C2, al igual que en Pitești (Rumania) en 2021 y en Ponte de Lima (Portugal) en 2022.

El próximo mes en la provincia argentina de Entre Ríos, Campos volverá a afrontar las dos pruebas de canoa, tanto la individual de C1 como la de equipo de C2 junto a su compañero del Breogán Diego Romero, que a su vez tomará parte en el C1 distancia corta. Junto a ambos se desplazará a Argentina la también breoganista Tania Álvarez, que tomará parte en dos pruebas. La grovense hará las dos pruebas principales de kayak, el K1 y el K2 junto a Tania Fernández, vigentes campeonas mundiales el pasado año en Györ y que perseguirán un tercer oro, ya que también fueron las reinas de la disciplina en 2022.

En el equipo nacional también viajarán Adrián Prada (Piragüismo Rías Baixas - Náutico de Boiro), que competirá en las dos pruebas de K1, tanto maratón corto como largo. Su compañero de club Izan Aliaga competirá en K1 Sub 23, mientras que Joaquín Iglesias, también del Rías Baixas Boiro, afrontará el K2 junto a Adrián Martín (Piragüismo Aranjuez).

La representación arousana en el Mundial se completa con Kevin Longo (As Torres), que competirá en C1 en categoría Sub 23.En el equipo nacional figuran una veintena de piragüistas de clubes de Galicia, que vuelven a ser la base de la convocatoria.