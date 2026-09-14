Jéssica Bouzas se estrena en Brasil, donde juega el WTA 250 de Sao Paulo

Jéssica Bouzas cayó en segunda ronda en New York con Rybakina, que ganó el torneo y es la número uno mundial EFE

Jéssica Bouzas se estrena esta semana en Brasil por primera vez en su carrera al disputar el Sao Paulo Open, un WTA 250 que se estrenó el año pasado en el Circuito en las instalaciones de Parque Villa-Lobos, donde reunieron treinta mil personas a lo largo de nueve días de competición.

En esta segunda edición de este torneo en pista dura, Jéssica se presenta como la cabeza de serie número seis y se enfrenta en primera ronda a la checa Dominika Salkova, jugadora de 22 años que es la número 118 del mundo. Será la primera vez que la vilagarciana se enfrente a esta rival. Ambas están en la parte baja de un cuadro donde destaca la presencia de la también española Paula Badosa, cabeza de serie número dos.

Jugar en Brasil será una nueva experiencia para la arousana, que este mes cumplirá 24 años. Sólo en esta temporada, Bouzas ha jugado en quince países, como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Grecia, Países Bajos, Marruecos, Italia, Colombia, México, Emiratos Arabes, Qatar y Australia. Ahora sumará Brasil y aún le queda la gira asiática, que iniciará con las finales de la Billie Jean King en China.