Guille y Marcos Blanco firman la segunda victoria del Villalonga FC

Marcos Blanco conduce un balón en el primer partido en casa Sara Padín-Villalonga FC

El Villalonga FC firmó su segundo triunfo de la temporada en su visita a Verín. Los de Roberto Lázaro se llevaron los tres puntos con un resultado final de 1-2 gracias a los goles de Guille y Marcos Blanco.

El plan de los celestes pasaba por apretar alto desde el inicio del partido para sorprender en un campo grande, por lo que mantener un ritmo alto se convirtió en el objetivo principal de los de Roberto Lázaro, conscientes de que el calor también iba a jugar un papel fundamental en el duelo.

Así, en los primeros minutos, el combinado visitante dominaba en la circulación de balón, sin grandes complicaciones y moviendo la pelota con criterio para poder encontrar espacios. Los locales, por su parte, mantenían el orden en las líneas defensivas para impedir las llegadas del Villalonga.

El Verín buscaba aprovechar los robos para transitar con velocidad. Pero en un balón dentro del área, Guille Blanco puso el primero del partido luego de que Millán la dejase de espaldas para el autor del primer tanto en el Jose Arjiz, que terminó definiendo perfectamente en el mano a mano con Miguel Gándara.

Segunda parte

Tras el descanso, los locales salieron con una marcha más que en los primeros 45 minutos con el objetivo de alcanzar el empate. Los celestes se pusieron el mono de trabajo, pero en un balón colgado al área, Miguel López remató para empatar el encuentro.

En una falta lateral, Marcos Blanco anotó un golazo por encima de la barrera que dejaba el electrónico en el definitivo 1-2. “O equipo estivo espectacular, houbo que traballar moito”, destaca Lázaro.