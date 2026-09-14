El Umia asalta el campo del Flavia y es líder en solitario

Hugo Soto, de penalti, marcó el primer gol del San Martín en As Corticeiras ante el Caldas Mónica Ferreirós

Dos de dos. El Umia es líder en solitario del grupo V de Primera Futgal con pleno de victorias tras las dos primeras jornadas. El equipo que entrena Jose Luis Salgueiro se impuso en Padrón al Flavia por 1-3 tras remontar el tanto inicial de los locales. Davor Mariño, con un doblete, y Pedro Ramos marcaron antes y después del descanso en el Municipal do Souto. Son siete goles ya los que llevan los de Barrantes, que son el único equipo que suma 6 puntos tras las dos primeras semanas de competición.

Estrenaron su casillero de victorias el Cidade de Ribeira, el San Martín y el Atlético Cuntis. En el anexo de A Fieiteira, el equipo de Manuel Ángel Pena superó 2-0 al Campolameiro, que en principio está llamado también a estar en la zona alta de la tabla. Los goles de los ribeirenses fueron obra de Antho y Abi Romero en la primera parte. El Cidade suma 4 puntos y se sitúa cuarto, a la espera de visitar la próxima semana a un Atlético Cuntis que dio buena cuenta del Soutomaior (1-2). Folgar hizo un doblete para los de Eduardo Muñiz "Tinto", que también están invictos con 4 puntos.

En As Corticeiras el San Martín venció al Caldas 1-2. Los visitantes se adelantaron muy pronto, de penalti por una mano que fue transformado por Hugo Soto. Pero Román Acha empató para los locales en una acción dudosa en la que el San Martín reclamó fuera de juego. Al inicio de la segunda parte llegaron los mejores minutos del equipo de Pedro Carregal, que hizo el 1-2 en un centro desde la derecha que cabeceó con acierto Carlo Méndez. Los visitantes tuvieron una triple ocasión para sentenciar, pero no acertaron y a incertidumbre se mantuvo hasta el final. Es la primera victoria del San Martín, que suma 3 puntos y recibe el domingo a las 19 horas al Sport Team A Estrada en Vilaxoán.

Al CD Unión se le resiste esa primera victoria y no pasó del empate en Vilas con el Marcón, que se adelantó en la primera parte. Mediada la segunda, Isma Cerqueiras "Chuso" hizo el definitivo 1-1.

Primer punto en la categoría para los rianxeiros, que no están teniendo el arranque de liga deseado. También sumó el Amanecer, que empató sin goles en Lampáns ante el Cordeiro. El equipo de Lino González volvió a ser competitivo y esta vez tuvo premio en forma de punto.

No así el Abanqueiro, que perdió en Vista Alegre con el Arcade por 0-1. Los visitantes son uno de los siete equipos de la categoría que tienen 4 puntos. En la próxima jornada los boirenses repetirán en casa, ante el Caldas. La atención estará centrada en el duelo que jugará el domingo por la mañana en A Bouza el líder Umia con el CD Unión Asados.

Segunda Futgal

Arrancó este fin de semana la Segunda Futgal en el grupo de Pontevedra sin victorias de los representantes arousanos. El CD Grove empató 1-1 en Monte da Vila con el Zacande, que se adelantó por medio de Joel Carballa. Pero antes del descanso marcó Aarón Portela para los de Santi Mariño. Otro recién ascendido, el Vilanova FC, también arrancó con tablas en el derbi ante el Deiro (2-2) jugado en Monte da Lomba, mientras que el Noalla regresó de vacío del campo del Campañó (4-1).

El Unión Dena, que también se estrena en la categoría tras su descenso el pasado año, perdió 2-1 en A Lama, mientras que el Pontearnelas fue goleado en casa por el Cesantes (2-6).El Romai cayó en San Adrián de Cobres (2-1) y el Faxilde en Bueu (2-0).