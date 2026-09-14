El Sigaltec cede en casa y se queda sin opciones en la Copa Galicia

El Sigaltec se estrenó en casa con una derrota ante el recién ascendido Novobasket Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB volvió al Sara Gómez para disputar el segundo enfrentamiento correspondiente a la Copa Galicia ante el Novobasket, recién ascendido a Tercera FEB. Los de Luis Gabín cayeron en su primer encuentro como locales por un electrónico final de 68-93.

Los vilagarcianos buscaban recuperar la confianza tras perder en el primer partido ante el Marín por 90-65, pero no fue posible. Con esta nueva derrota, el Sigaltec CLB ya no puede alcanzar la primera plaza del grupo, ya que queda solo una jornada, y Novobasket ya se pone dos victorias por encima, por lo que aunque los de Gabín ganasen el último partido, en el que se tendrán que medir a Rosalía, no sería suficiente.

El primer cuarto ante Novobasket fue el más igualado del partido, con un 11-16 que dejaba al Sigaltec con posibilidades para llegar al descanso con una desventaja más corta, pero finalmente, en el segundo cuarto, el Novobasket firmó un 25-33 que dejó el electrónico en 36-49 al descanso del partido en el Sara Gómez.

Tras el descanso, el Novobasket regresó a la pista vilagarciana en modo apisonadora, firmando un 16-25 que dejaba el electrónico con un 52-74 a levantar en el último cuarto, al que los de Gabín llegaban con 22 puntos de desventaja, algo que parecía imposible de remontar para los locales.

Lo cierto, es que con el marcador a su favor, los visitantes bajaron un poco la intensidad en los últimos 10 minutos del partido, mientras que el Sigaltec se desvivió por conseguir recortar la diferencia de puntos, firmando así el cuarto más igualado y con más acierto de todo el partido. Finalmente, fue un 16-19 el que terminó de condenar a los de Gabín al marcador final de 68-93.

Es decir, los visitantes se llevaron la victoria con una ventaja de 25 puntos sobre los de Gabín, quienes notan mucho la falta de jugadores como Castaño.

La clasificación

Actualmente, el Sigaltec CLB se encuentra como tercer clasificado de entre los cuatro que pelean en el grupo A. Lo cierto, es que el cuadro de Gabín lleva dos derrotas, al igual que Rosalía, pero también lleva más puntos anotados, 133 en total, frente a los 102 del combinado de Santiago de Compostela.

Asimismo, llevan 183 en contra frente a los 189 de Rosalía. La última jornada será el próximo domingo 20 de septiembre, fecha en la que el cuadro de Gabín visitará a el Instituto Rosalía de Castro.