El Ribadumia empata ante el Moaña en su estreno en A Senra

El primer partido del Ribadumia en Preferente esta campaña Xesús Fariñas-La Región

El CD Ribadumia selló un empate a dos en su estreno en A Senra. El doblete de Cristian abrió el electrónico en Ribadumia, pero un penalti y un gol al inicio del segundo tiempo impidió que los de Fran Blanco sumasen de tres. Los visitantes comenzaron jugando más cerca del área, aunque sin acierto en el remate.

En una transición rápida, Cristian definió muy bien ante el portero para encajar el primero, y a partir de ahí, los locales comenzaron a hacerse con el partido. En un balón a la espalda, Cristian ganó la carrera al central del Moaña para hacer el 2-0 al descanso.

En el segundo tiempo, Alejandro hizo cuatro cambios, por lo que los visitantes comenzaron a jugar más directo. En un despeje dentro del área, el colegiado señaló penalti, que materializaría Javi Domingo para poner el 2-1.

En una transición rápida, Joel Piñeiro puso el tanto del empate, a pesar de que los aurinegros estaban teniendo el control del partido. Gregor tuvo un mano a mano que se fue arriba, y Joel un balón cruzado que se fue al palo, entre otras llegadas.