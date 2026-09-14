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Deportes

El Cambados rasca un punto frente a un rocoso Atios gracias a un gol de Jardí

Los de Pénjamo empataron a uno en su visita a O Carballo

María Caldas
14/09/2026 06:30
Cambados vs Matamá
Pénjamo en el primer partido
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El Juventud Cambados sacó un punto tras empatar a uno en su visita a la UD Atios. Los de Pénjamo entraron bien al partido. La primera de peligro fue para los locales, con un disparo de Rubén que se fue alto. En la siguiente situación, un centro de Brais Parada lo remata Jardí haciendo el 0-1. El Atios respondió con un tanto en una acción de falta.

Los cambadeses siguieron insistiendo en área. Jardí se plantó mano a mano con el portero, pero este lo paró. Edi Valverde disparó al palo y Lezcano tuvo un tiro que se fue desviado por muy poco. Con el 1-1 en el electrónico, la segunda mitad inició sin mucho peligro, pero los locales se fueron haciendo con el control del balón exterior, llegando a anotar un tanto que el colegiado anula por fuera de juego. 

El enfrentamiento se volvió a equilibrar en los últimos minutos, con ambos equipos, con más corazón que cabeza, buscando desempatar y llevarse los tres puntos, pero finalmente el electrónico dictó sentencia con un 1-1.

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