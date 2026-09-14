El Atlético Villalonga se estrena con goleada en su aventura en Tercera

Imagen de archivo del Atlético Villalonga en San Pedro Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga de Fran Doval se estrenó por todo lo alto en su nueva categoría, la Tercera RFEF. Las sanxenxinas vencieron por 6-0 en casa al Atlético San Pedro, en un encuentro en el que comenzaron adelantándose muy pronto cobn un gol de Sara García a los cuatro minutos de empezar el duelo en San Pedro.

Las locales llegaron 1-0 al descanso, y en la segunda mitad se mostraron arrolladoras ante su rival, con un tanto de Jimena Oubiña a los dos minutos de volver al verde. Un triplete de Sabela y un penalti materializado por Emma Domínguez sentenciaron para que las sanxenxinas sumen los tres primeros puntos de la temporada. Distinta suerte corrió el EFM Concello de Boiro, que cayó derrotado.

Las boirenses perdieron en la primera jornada por 1-0 en su visita al PM Friol, uno de los equipos llamados a ocupar la zona noble. Las barbanzanas plantearon un partido serio y resistieron hasta el minuto 70, cuándo un gol de Nerea Rodríguez dejó los tres puntos para las locales. Por otro lado, en la Primera División Autonómica, el Atlético Arousana venció por 4-6 en su enfrentamiento ante la UD Mos A en As Baloutas.