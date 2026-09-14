David De La Fuente y Eva Piñel vuelven a lo más alto del podio en Meaño

Imagen de la salida de la Carreira Popular de Meaño, que celebró ayer su cuadragésima edición GonzaloSalgado

David De La Fuente y Eva Piñel se subieron de nuevo a lo más alto del podio de la Carreira Popular de Meaño, que celebró ayer por la mañana su cuadragésima edición con seiscientos atletas en competición en diferentes categorías. Organizada con éxito por el Concello, la prueba absoluta sobre el trazado tradicional de 6.330 metros tuvo en David De La Fuente al más rápido en meta por segundo año consecutivo.

El atleta del Playas del Castellón empleó 18 minutos y 38 segundos, aventajando en 47 segundos a Hugo García (Atletismo Portugalete) y en 56 a Gustavo Santiago (Club Deportivo Pinarium), que le acompañaron en el podio.

Carreira de Meaño Gonzalo Salgado

En la categoría femenina fue Eva Piñel la primera en meta. La corredora del Delikia, que ya había ganado en Meaño en 2024, paró en cronómetro en 22:35 y no encontró rival. El segundo puesto fue para Tamara García, del Biosbardo, con 25:31, mientras que acabó tercera María Casal (28:22). Fueron un total de 272 los corredores que consiguieron completar el recorrido.

Carreira Popular de Meaño GonzaloSalgado

Los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina se embolsaron 300 euros y su peso en botellas de vino Paco & Lola. Los segundos se llevaron 200 euros y un fin de semana para dos personas en el Hotel Quinta de San Amaro, mientras que los terceros clasificados fueron premiados con 100 euros y una cesta de productos típicos gallegos donados por el establecimiento Súper Lage. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, que sirve para publicitar la edición del próximo año 2027.

En Meaño corrieron atletas de todas las edades Gonzalo Salgado

La organización decidió empezar antes la prueba para evitar la coincidencia con el el pasacalles que realiza banda Unión Musical de Meaño antes de la celebración a la misa de la patrona. Adelantar el horario favoreció que los atletas tuviesen unas mejores condiciones para correr, ya que las altas temperaturas marcaron el día de ayer en O Salnés. Además de la prueba absoluta se celebraron las competiciones para las categorías base con diferentes distancias ajustadas a sus edades, además de la andaina popular y la carrera para los más pequeños (categoría chupetes), ambas no competitivas.

La tradicional andaina en Meaño Gonzalo Salgado

En el circuito mediano se impuso el infantil de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra Hugo Cordal, quen hizo un tiempo de 4:55. El benjamín Nico Camino fue segundo con 6:03, mientras que en tercera posición entró el infantil del Atletismo Cambados Bruno Doce (6:13). En categoría femenina, la más rápida fue Clara Sabaris, también del Atletismo Cambados, que empleó un tiempo de 6:24, seguida por sus compañeras del club Enia Suárez (6:46), todavía alevín, y la benjamín Alba Martínez (6:47). En el circuito corto, para la categoría prebenjamín, los ganadores en Meaño fueron Aras García en categoría masculina y Valerie Islay Torre en la femenina.

Fueron numerosos los atletas que participaron en las diferentes distancias Gonzalo Salgado

La Carreira Popular en Meaño está afianzada como una de las pocas carreras populares que se disputan en Galicia que conserva la inscripción gratuita, cuando ya han pasado cuarenta desde que la pusieran en marcha el Grupo de Amigos de Meaño para engrandecer la fiesta de su patrona.