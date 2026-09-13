El Portonovo vuelve a rugir

Jesús Barbeito defiende un balón durante el partido Gonzalo Salgado

El Portonovo SD sigue de dulce. Tras empatar a domicilio en la primera jornada, el equipo arlequinado mostró su mejor versión en Baltar. En una tarde en la que sin duda el calor fue el gran protagonista, los de Minso Vidal sumaron sus tres primeros puntos en Tercera RFEF gracias a los goles de Iker Escudero y Scheneider.

En la primera parte, los arlequinados dominaron con su juego, aprovechándose de su velocidad por las bandas ante un Arenteiro al que le costaba tener presencia en el área. Un penalti materializado por Iker Escudero estrenó el casillero en el Municipal de Baltar.

Los locales comenzaron moviendo el balón y en la primera llegada al área tras una carrera de Yoel Crespo, asociado con Escudero, Hugo Caride disparó desde el borde del área, pero la defensa del Arenteiro forzó el córner. El Portonovo seguía aprovechando su verticalidad en las bandas, con la asociación de Martín Lago y Hugo Caride, que llegaban con cierta facilidad al área.

Cuando apenas transcurrían 10 minutos del encuentro, el colegiado señaló penalti a favor de los locales tras un agarrón de Durojaiye en el área. Iker Escudero se encargó de materializar la pena máxima y adelantar así a los de Minso en el marcador. La siguiente jugada de peligro la volvía a firmar Escudero, con una galopante carrera por el lateral derecho para filtrar el balón a Schneider, pero el nueve no llegó.

Joao intenta un disparo Gonzalo Salgado

El Arenteiro estuvo cerca de empatar el partido, después de que Lopes pusiese el centro al área desde la derecha y Hwang intentase una chilena que se quedó a muy poco de cruzar los palos de Dadín.

El Portonovo reaccionó con un contragolpe en el que llegó el segundo tanto, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. Bruno intentó un disparo raro para el 2-0, pero el esférico acabó en las manos de Esteban. En un robo de balón a Diego Abal, Joao Carvalho puso de nuevo un centro para Hwang, pero el balón fue demasiado largo.

Con el descanso llamando a la puerta, Martín Lago puso el centro desde el lateral izquierdo para que Crespo rematase, pero el tiro no fue lo suficientemente fuerte y acabó en las manos del portero.

Lopes fue el más destacado del Arenteiro Gonzalo Salgado

Tras el descanso, Manu González intentó un disparo desde la frontal que rebotó y acabó en las manos de Dadín. En una nueva acción por la banda, Escudero buscó el centro para que Schneider rematara, pero la defensa visitante despejó antes.

El Arenteiro consiguió empatar en una acción a balón parado. Después de que el colegiado señalase falta de Charly, un remate de cabeza de Durojaiye puso el empate. Poco duró la alegría a los de Marc Vidal, y es que los locales no tardaron en reaccionar, y en la acción inmediata, Schneider encaró al portero para disparar y poner el 2-1 en Baltar.

Una de las acciones del partido en Baltar Gonzalo Salgado

Yoel Crespo tuvo a sus pies el tercero del Portonovo, después de quedarse mano a mano con Esteban, que finalmente atrapó el esférico. En una galopada por la banda, Tymo disparón directo a las manos de Esteban.

El portero volvió a tener que actuar, y es que tras una galopada de Monchito, Pedro Rey lanzó el balón directo al arquero. Escudero insistía de nuevo en el área tras una salida anticipada del portero, pero el tiro se fue desviado para dar así por finalizado el enfrentamiento con un Portonovo que suma cuatro puntos en las dos primeras jornadas.