El Portonovo SD busca su primera victoria en Tercera 15 años después

Los arlequinados empataron en la primera jornada de Tercera Cedida

El Portonovo SD regresa por fin a Baltar, y lo hará estrenando categoría 15 años más tarde. Los de Minso Vidal reciben a las 18:00 horas a un CD Arenteiro en horas bajas para estrenarse como locales en Tercera RFEF. El técnico local cuenta con toda la plantilla disponible para el primer partido en casa de la campaña.

“Queremos hacer bueno el esfuerzo y el partido que hicimos en la primera jornada en Somozas”, comenta Minso. “Después de 15 años, el club vuelve a Tercera y el equipo está mentalizado para competir y tener un buen debut en casa ante nuestra afición”, recalca el entrenador del Portonovo SD antes del estreno en Baltar. Lo cierto, es que ante el Somozas los arlequinados mostraron una gran versión.

Enfrente tendrán a un CD Arenteiro en plena reconstrucción y que busca dar la primera alegría a unos aficionados que buscan algo a lo que agarrarse para seguir confiando. “El Arenteiro es un equipo rocoso, que buscará generar desequilibrios con la verticalidad de sus extremos y de su mediapunta, Martín Lamelas”, dice Minso Vidal. “Son muy fuertes en las acciones a balón parado”, recalca el entrenador local.