Un derbi de altura en el Salvador Otero

El Céltiga visitó al Silva SD en la primera jornada de Tercera RFEF Quintana

El Céltiga FC espera hoy a las 18:30 horas en el Salvador Otero al CD Boiro de José Tizón. El derbi arousano lelga muy pronto para ambos conjuntos, que terminaron la primera jornada liguera con sensaciones dispares. Por un lado, los boirenses sumaron de tres en su estreno ante el Atlético Montañeros en Noia.

Tizón llega al Salvador Otero con la baja segura de Mario Romero y la duda de Mario Prol, que ya comenzó a entrenar con el equipo. Parada, por su parte, vuelve a las filas del técnico vigués. “Espero un partido en el que ellos cambien el estilo que tuvieron en la primera jornada, que creo que estaba condicionado por el campo del Silva”, comenta José Tizón sobre el derbi.

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“Ellos seguramente intenten llevar el partido a su terreno, a tener la posesión del balón y dominar. Nosotros intentaremos que no estén cómodos, quitarles la pelota y que no nos sometan”, señala el entrenador del CD Boiro.

En la primera jornada, los boirenses se mostraron muy fuertes en el último tercio del campo y con su habitual solidez defensiva, aunque el técnico pide al equipo un poco más de pausa en el centro del campo para controlar más la posesión.

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“El Céltiga es uno de los favoritos a los puestos altos. Este año hicieron un plantillón y creo que puede ser esta la temporada en la que den ese salto de calidad para ver la zona noble”, concluye Tizón.

Los locales

Por su parte, el Céltiga de Luis Carro empató a uno en su visita al Silva SD en la primera jornada de Tercera RFEF. Un duelo que no permitió a los isleños mostrar todo su potencial, el cuál esperan hacer ver a sus aficionados hoy.

El técnico no podrá contar con Manu Fernández, Anxo, que está en la parte final de su recuperación, y la duda de Fran Blas. “Tenemos muchas ganas de empezar a sumar en casa y de hacernos fuertes ante un equipo que tiene un nivel muy competitivo”, afirma Luis Carro antes del derbi.

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“El Boiro se reforzó muy bien y seguramente sean de los equipos llamados a pelear por el play-off. Llevan los partidos a un alto punto de nivel físico y agresividad que tenemos que igualar”, recalca el técnico del Céltiga. “No va a ser un partido fácil, pero somos dos equipos y dos entrenadores que nos conocemos muy bien y vamos a ver si al menos somos capaces de tener el nivel competitivo de la semana pasada”, concluye el técnico Luis Carro.