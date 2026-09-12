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Deportes

Luis Carro: “Estuvimos a un nivel muy bajo, hay que ser más fuertes mentalmente”

El entrenador del Céltiga lamenta la imagen que dejó el equipo en su estreno en casa

María Caldas
12/09/2026 23:00
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Luis Carro durante el derbi
Aitana Vidal
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La otra cara de la moneda la dejó ver Luis Carro, después de que el Céltiga viviese uno de los peores partidos en el Salvador Otero. “El equipo estuvo mal. Me voy con la sensación de que fuimos todo lo contrario al domingo pasado. Sabíamos que iba a ser difícil ganar esos duelos hombre a hombre con ellos, pero no tuvimos el día”, asegura el técnico del cuadro isleño.

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Durante la primera mitad, el Boiro asoballó a los locales, que no fueron capaces de engancharse al partido. “Cometimos una cantidad de errores técnicos que así es muy difícil jugar en la categoría”, lamenta Luis Carro. “No estuvimos precisos ni cómodos. Cuando conseguíamos hacer un buen control el pase era malo. Fue un día en el que no estuvimos bien, sin quitarle méritos a ellos que son un gran equipo”, recalca el técnico.

La imagen que mostró el Céltiga no es a la que tiene acostumbrados a sus aficionados. “Estuvimos a un nivel muy muy bajo. No era nuestro día. Hicimos muy mal partido. Me voy con la sensación de que nos ganaron con poco, aunque estuvieron mucho mejor que nosotros”, lamenta. 

“Tenemos que cambiar muchas cosas, pero por encima de ganar o perder hay que saber competir. Eso va interno dentro de cada uno, tienes que tener la sensación de estar dentro del partido. Hay que ser más fuertes mentalmente”, concluye.

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