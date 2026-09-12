José Tizón: “Hicimos un partidazo, fuimos superiores en todas las facetas”

A la izquierda, José Tizón Aitana Vidal

El entrenador del CD Boiro se mostró muy satisfecho con el trabajo hecho por el equipo en el derbi ante el Céltiga FC, con una victoria que hace que el Boiro sume seis de los seis puntos posibles en las dos primeras jornadas de la Tercera RFEF. “Estoy muy contento, creo que hicimos un partidazo, fuimos superiores al rival en todas las facetas”, comenta José Tizón.

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Lo cierto, es que el combinado boirense tuvo que adaptarse a un contexto que no se esperaban, ya que Luis Carro planteó un bloque más bajo de lo que Tizón esperaba. “Nos vinieron con un 5-4-1, y normalmente es un equipo más proactivo. Atacamos bien esa defensa en bloque bajo. Creo que supimos leer muy bien muchas situaciones”, destaca Tizón.

Más allá de la victoria, el equipo volvió a dejar muy buenas sensaciones. “Pudimos sentenciar antes, pero el Céltiga también es un equipo de mucho nivel y al final, a base de empuje y corazón, nos crearon peligro”, recalca el técnico vigués.

“Lo importante es que generamos muchísimo y concedimos muy poco en un campo tan difícil como este y ante un rival tan bueno. Es para estar muy satisfechos. Hoy me quedo con lo bien que atacamos a su bloque bajo y que no les concedimos nada a nivel defensivo. Hay que seguir en esta línea y continuar trabajando”, concluye el técnico del CD Boiro.