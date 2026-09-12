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Diario de Arousa

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Deportes

El Villalonga FC pone rumbo a Verín luego de su primera goleada en casa

"O equipo está con moitas ganas e motivación", dice Roberto Lázaro

María Caldas
12/09/2026 11:00
villalonga
Marcos Blanco controla un balón durante el primer partido en casa
Sara Padín- Vilallonga FC
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El Villalonga FC calienta motores para visitar mañana a las 18:00 horas al Verín CF en el Jose Arjiz. Los de Roberto Lázaro encaran su primer partido como visitantes luego de golear en la primera jornada en casa por 7-3 al CD Valladares.

El Verín, por su parte, también inició la liga como local. En su caso, perdiendo por 1-3 frente al Porriño Industrial. “O equipo, despois da victoria na primeira xornada na casa está con moitas ganas e motivación para ir a Verín, porque é o primer partido como visitante e co obxectivo de volver cos tres puntos”, comenta Roberto Lázaro, entrenador de la entidad celeste. 

“A plantilla está toda disponible, realizou unha boa semana de adestramentos, polo que están desexando que chegue este partido para plasmar esas boas sensacións”, señala Roberto Lázaro.

“En relación ó Verín, sabemos que é un equipo moi ordenado tácticamente, con xente con velocidad e vertical en zona ofensiva e fuerte nos duelos, polo que nos vai a esixir a nosa mellor versión”, comenta el técnico del Villalonga FC. 

“Por líneas, os xogadores a ter en conta son Jorge Aires defensa central con bo xogo aéreo e peligroso a balón parado, na zona medular Enio Magro é un xogador con experiencia e criterio e na zona ofensiva Junior é un delantero potente e con gol”, concluye Lázaro.

La afición celeste espera volver a ver una versión del Villalonga como la de su estreno en San Pedro, con un estilo definido y capaces de contrarrestar los momentos malos.

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