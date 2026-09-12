El CD Boiro anula al Céltiga en su estreno en casa

Juanma mantiene un balón ante la presión de Sobrido Aitana Vidal

El Salvador Otero levantó el telón para acoger el primer derbi de la temporada en Tercera RFEF. Céltiga y Boiro se midieron en un duelo que se decantó finalmente por el Boiro con un electrónico de 0-2.

En la primera mitad, los de Tizón tuvieron el control del partido la mayor parte del tiempo, y el resultado incluso pudo ser más abultado. Los de Luis Carro estuvieron muy lejos de su mejor versión en el partido de estreno en casa, en el que la competitividad del equipo solo se pudo ver durante los últimos diez minutos del derbi.

El Céltiga no fue capaz de desarmar a un Boiro que se mostró muy sólido en ataque, desmontando las líneas defensivas de los isleños, que actuaban sin tiempo para pensar ante la velocidad con la que reaccionaba el equipo de José Tizón, que ya suma seis de los seis puntos posibles.

Los boirenses comenzaron generando más peligro con balón. Un Insua muy cómodo por la banda conseguía filtrar balones al área para que Cambón ganase la espalda a los centrales. Sobrido intentaba ganar la carrera a Kike Vidal para ponerse mano a mano con Borja Rey, pero finalmente el esférico acabó sin peligro en las manos del santiagués.

La ocasión más clara de los locales llegó en un centro lateral de Nico del Río, con el esférico pasando muy cerca de los palos boirenses. Los de Tizón respondieron con una llegada de Juampa por la banda, que puso el centro para Cambón, que no llegó al esférico por muy poco delante de Manu Táboas. El Boiro estaba teniendo más acercamientos, pero no llegaban a materializar.

Cambón volvió a fallar otra ocasión clara. Tras un centro de Insua, el delantero bajó el balón para disparar casi desde el punto de penalti, pero el tiro se fue desviado. Los isleños buscaban salir con el balón desde atrás para llegar por la banda con Sobrido. Landeira tuvo otra oportunidad de oro para el Boiro con un disparo desde la frontal del área que despejó Táboas.

Landeira controla un balón Aitana Vidal

La suerte no estaba del lado de los de Tizón. A pase de Cambón, Juampa disparó a bocajarro pero el tiro se fue fuera por muy poco. Por su parte, los de Luis Carro mantenían las líneas muy firmes, lo que dificultaba que los visitantes encontrasen espacios. Después de mucho insistir, llegó la recompensa para el Boiro. En una recuperación, Aarón se coló en el área para hacer una picadita y disparar para batir a Manu Táboas poniendo el primero en el marcador.

El Céltiga respondió con una llegada de Nico por la banda, que dejó el centro para Samu Araújo, pero no llegó al remate. Antes del descanso, Juampa intentó otro disparo a la escuadra, pero esta vez el esférico no cruzó los palos. .

Segunda mitad

Tras el descanso, los combinados volvieron al césped con las mismas alineaciones. Nada más arrancar el segundo tiempo los boirenses tuvieron la primera de peligro en el área rival. Landeira falló un mano a mano con Táboas que mantenía el derbi muy vivo.

Landeira se encargó de compensar su error, y es que tras una jugada iniciada por Juampa, que cambió la circulación de balón para Insua, el 17 boirense recibió el centro para disparar directo a la red rival. Sobrido volvía a ser protagonista en el ataque isleño con un tiro desde la frontal que se fue rozando los palos de Borja Rey. Con el marcador en contra, Luis Carro comenzó a mover el banquillo en busca de soluciones. Así, el técnico dio paso a Cellerino, Ginto y Sindo. Por su parte, Tizón dio entrada a Peque y Breo Sio.

Julio Rey guiaba el balón desde la sala de máquinas en busca del pase para Sobrido. Los visitantes tuvieron otra ocasión de Breo Sio, que no disparó lo suficientemente fuerte. Los isleños intentaban dar pases cortos. La más clara de los de Carro en el segundo tiempo la firmó Cellerino en una acción a balón parado que acabó con una gran parada del santiagués Borja Rey.

Lejos de conformarse, los de Tizón seguían apretando en el último tercio del campo. En los últimos minutos, la desesperación se apoderaba de los locales, que buscaban desmontar al cuadro de Tizón. A los locales les faltaba pausa para tomar mejores decisiones con balón, y es que incluso en velocidad el Boiro conseguía ganar la partida.

A pesar de que en el último tramo del partido aumentaron su presencia en área, en busca de acciones a balón parado, los locales no conseguían materializar el primer gol.

A falta de cinco minutos para el final, Tizón cambió a Juanma para dar paso a Ozores. Julio Rey buscaba llegar por la banda, pero Yosi aventajó al 10 local para cortar el contragolpe isleño. Enjamio filtraba el balón a la banda de Peque, al que Sindo trataba de impedir el paso, para que finalmente el esférico acabase a los pies de Yosi. El lateral intentó un disparo desde fuera del área, pero no cruzó los palos. Así, el derbi finalizó con un Boiro que sale reforzado del Salvador Otero.