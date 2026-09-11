Un clásico de los banquillos

Luis Carro y Jose Tizón cruzan mañana dos estilos diferentes por decimotercera vez los últimos años Gonzalo Salgado

El derbi de la Ría de Arousa de Tercera RFEF que enfrenta mañana a Céltiga y Boiro en A Illa (18:30 horas) vuelve a juntar a los técnicos Luis Carro y José Tizón, que llevan una década viéndose las caras en diferentes equipos. Aunque ellos mismos reconocen que sus estilos de juego son diferentes, empatizan gracias al fútbol y han construido una buena relación a base de cruzarse en los banquillos. “Supongo que él estará cansado de enfrentarse a mí porque me pasa lo mismo”, bromea el entrenador de los isleños.

El del Salvador Otero será el decimotercer partido entre ambos desde la temporada 2015-2016 en Liga Nacional Juvenil, con el vigués dirigiendo al Celta B y el vilanovés al Arosa. Tizón y Carro, exjugadores, comparten inquietudes, pasión y vocación. También constancia, rigor y seriedad, por lo que no tardaron en dar el salto del fútbol base al sénior.

Hace siete años se cruzaron en Preferente. “Yo estaba en el Ribadumia y él en el Atios”, explica Luis. “Fue la temporada de la pandemia. Tengo un recuerdo especial del partido que jugamos en su campo. Marcó Hugo Soto casi al final el empate y lo celebré mucho. Sabía que ese gol era importante, como se demostró al final”. El Ribadumia ascendió y Tizón no se quedó atrás, al conseguir también el salto de categoría. A la temporada siguiente volvieron a verse en Tercera. Para entonces ya se tenían más que estudiados.

“A sus equipos les gusta correr y jugar rápido con la última línea, dominan esas situaciones” analiza Carro. “Y no solo suelen ser fuertes en lo defensivo, también son muy físicos y encajan pocos goles”. Luis apuesta por otro camino, pero no es un idealista, su único objetivo es ganar y cuando no lo consigue se aflige bastante.

“Es evidente que tenemos maneras distintas de ganar, lícitas todas. Sus equipos están muy bien trabajados y él es capaz de convencer al futbolista de su modelo, eso es muy importante”, comenta el entrenador del Céltiga, que en su primera temporada de este lustro en A Illa se reencontró con el Atios, dirigido por un Tizón que venía de Tercera, del Alondras. El vigués volvió a cambiar de equipo al final de ese curso y fichó por el Choco, con el que también tuvo que activar un plan para frenar al Céltiga de Carro. “Sus equipos suelen ser protagonista con balón y nosotros intentamos incomodarlos y sacárselo, pero no es fácil porque tienen muy buenos mecanismos a nivel ofensivo”, explica Tizón, que el año pasado ganó en el Salvador Otero con el Boiro 0-3. En la vuelta, en Barraña, hubo empate.

“Los dos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sus equipos suelen ser reactivos, les gusta basar su fortaleza en lo defensivo y espero que no se enfade porque diga esto”, se ríe Carro. “Nos parecemos en que ambos nos hicimos hueco a través de trabajar bien y llegando desde abajo”, añade. “Le tengo en buena estima, es una buena persona y un buen entrenador, aunque estamos en extremos opuestos en lo que hacemos”.

Mañana, por tanto, habrá choque de estilos y pocas sorpresas en los planteamientos en este duelo de banquillos, que se ha convertido en un clásico del fútbol gallego.

“Cada maestrillo tiene su librillo”, reconoce Jose. “Para mí es una de las salidas más difíciles de la temporada. Tienen exjugadores del Boiro, que estarán muy motivados, y son un equipo de mucha calidad, con muchos argumentos ofensivos. Si no los contrarrestas bien, te someten y se te hace largo el partido”. Pese a ello, los de Barraña llegan “con buenas sensaciones” tras derrotar al Montañeros, un rival de naturaleza de juego propositiva, al igual que el Céltiga.