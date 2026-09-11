La Carreira Popular de Meaño alcanza las cuarenta ediciones

Imagen de la salida de la última edición en la que se impusieron David de la Fuente y Sabela Castelo Gonzalo Salgado

Meaño se prepara para acoger este domingo la XL edición de la Carreira Popular, para la que se han inscrito unos 650 deportistas en las diferentes categorías. La prueba absoluta, que consta del tradicional recorrido de 6.330 metros, comenzará a las 10.30 horas y volverá a repartir un suculento lote de premios.

Cabe recordar que la de Meaño sigue siendo una de las pocas carreras populares que se disputan en Galicia que conserva la inscripción gratuita. Y lo hace cuarenta años después de que la pusieran en marcha el Grupo de Amigos de Meaño para engrandecer la fiesta de su patrona, la Virgen de los Milagros, cada segundo fin de semana del mes de septiembre. El Concello, organizador del evento, no escatima en incentivos, tanto económicos como materiales.

De forma que los primeros clasificados en categoría masculina y femenina se llevarán 300 euros y su peso en botellas de vino Paco & Lola. Los segundos se embolsan 200 euros y un fin de semana para dos personas en el Hotel Quinta de San Amaro, mientras que los terceros clasificados se llevan 100 euros y una cesta de productos típicos gallegos donados por el establecimiento Súper Lage.

En la última edición se impusieron en la línea de meta David de la Fuente y Sabela Castelo, que recogieron el testigo de Pablo Otero y Eva Piñel. Esta vez se espera una competición abierta, sin favoritos claros. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, que sirve para publicitar la edición del próximo año 2027. La edición de este año se adelanta a las 10 horas, cuando comenzará la prueba para las categorías de formación, que se consolida en Meaño, con un circuito “mediano” para benjamines, alevines e infantiles, y el circuito pequeño para los prebejamines. Todos ellos recibirán además una medalla conmemorativa. La organización ha decidido empezar antes la prueba para evitar que coincida durante la mañana con el el pasacalles que realiza banda Unión Musical de Meaño a las 12.45 antes de la celebración a la misa de la patrona. Como es tradicional en Meaño, no faltarán la andaina popular ni la carrera para los más pequeños (categoría chupetes), ambas no competitivas.